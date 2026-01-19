Casos de Sarampión en México: ¿Cómo Se Transmite y Por Qué Hay Resurgimiento de la Enfermedad?

En los últimos meses se ha registrado un aumento de casos de sarampión en México, en el contexto del resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, según informó este lunes 19 de enero 2026 la Secretaría de Salud. Si tienes dudas de cómo se transmite el sarampión y cómo se previene, en N+ te informamos los detalles.

El domingo se confirmó un contagio en Puebla, que era la única entidad sin un caso en esta nueva ola. Con ello, hay preguntas acerca de si podría volverse epidemia, pues también se han reportado 24 defunciones.

Video: Sarampión en CDMX: ¿Por Qué Prevén que Aumenten Casos en Próximos Días y Cómo Protegerte?

¿Qué es el sarampión? Te recordamos que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños.

Nota relacionada: Alertan por Caso de Exposición Masiva de Sarampión en Concierto de Shakira en Estados Unidos

¿Cómo se transmite el sarampión?

El sarampión contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos), indica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

Por su parte, la Secretaría de Salud aseveró que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

La dependencia federal señala que, desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención, que incluyen:

Aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos. Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos. Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad. En zonas con brotes activos se aplica una dosis "0" a los menores de 6 a 12 meses de edad. Coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia. Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales. Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional. Puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública. Implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos. Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.

Video: Especialistas en Querétaro Consideran la Vacunación Esencial por Incremento de Sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) puntualiza que el sarampión es altamente contagioso y una sola persona infectada puede transmitirlo a hasta 18 personas más.

¿Por qué hay resurgimiento de casos de sarampión en México?

La Secretaría de Salud informó que el aumento de casos en México se presenta en el contexto de un resurgimiento de la enfermedad en el continente americano.

La OPS anunció en noviembre de 2025 que las Américas perdió su estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión.

El brote de sarampión en Canadá comenzó en octubre de 2024 en la provincia de New Brunswick y desde entonces se ha extendido por todo el país, con más de 5.000 casos confirmados. Aunque están disminuyendo, la transmisión continúa en Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan.

Historias recomendadas:

Alerta por Tormenta Geomagnética Severa en Enero: ¿Qué Es y Cuáles Son sus Efectos en la Tierra?

Medicamento que Curaría la Hepatitis B Llega a la Fase 3 de Ensayos Clínicos, ¿Qué Significa?

