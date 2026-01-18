Primer Caso de Sarampión en Puebla: La Mujer Permanece en Aislamiento Domiciliario

Hasta este viernes, Puebla era la única entidad del país que no había registrado casos de sarampión, sin embargo, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, confirmó la detección del primer contagio en la entidad.

Se trata de una mujer de 30 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y residente de Puebla, quien se encuentra estable, sin complicaciones y bajo aislamiento domiciliario, tras recibir atención médica oportuna.

Secretaría de Salud confirma primer caso de sarampión en Puebla

Derivado de la confirmación del caso de sarampión, se activó el Equipo de Respuesta Rápida (ERRA), integrado por responsables de epidemiología de las distintas instituciones del sector salud. Entre las acciones implementadas se encuentran el bloqueo vacunal en el domicilio del caso, la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos y el reforzamiento de esquemas de vacunación en la zona.

El Gobierno del estado exhorta a la población a fortalecer las medidas preventivas, como la vacunación, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta. La paciente se encuentra estable, sin presentar complicaciones y permanece bajo aislamiento domiciliario.

Recomiendan medidas extremas preventivas para evitar contagio de sarampión en Puebla

Se exhorta a las personas que presenten síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel a evitar actividades sociales, acudir de manera inmediata a su unidad de salud más cercana y reforzar las medidas preventivas.

Es prioritario que los niños de 6 meses a 9 años, así como adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de vacunación, acudan a su unidad de salud para recibir la vacuna correspondiente.

Recomiendan extremar medidas preventivas, acudir a vacunarse y buscar atención médica ante cualquier síntoma. Una acción clave para contener la enfermedad y proteger la salud de la población.

