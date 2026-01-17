Poblano de la Tercera Edad Es Herido con Arma Blanca en Morelos; Solicitan Ambulancia Aérea

Un poblano de la tercera edad fue agredido con un arma blanca en el estado de Morelos por lo que fue trasladado vía aérea de emergencia hasta la ciudad de Puebla.

El hombre de 78 años de edad es originario del municipio de Jolalpan y se encontraba en estado colindante a Izúcar de Matamoros al momento de la agresión.

Noticia relacionada: Trasladan de Emergencia por Helicóptero a Mujer por Complicaciones del Embarazo en Puebla

Trasladan a paciente de Morelos hasta hospital de la ciudad de Puebla tras agresión con arma blanca

De manera oportuna fue llevado al Hospital General de Axochiapan en Morelos en donde recibió atención de urgencia, sin embargo, debido a la complejidad de su estado clínico se solicitó una ambulancia aérea posteriormente recibir una atención médica especializada.

Con el propósito de garantizar un servicio médico oportuno, integral e inmediato, la Secretaría de Salud coordinó mediante el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) el traslado en helicóptero del paciente hasta el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar.

Al respecto, se dio a conocer que el hombre recibió la continuidad a su atención médica especializada conforme a los protocolos.

Traslado Aéreo a Paciente con Traumatismo Craneoencefálico

Salvan vida de paciente en estado crítico que estaba en Izúcar de Matamoros

La Secretaría de Salud coordinó un traslado aéreo de emergencia desde Izúcar de Matamoros hasta la ciudad de Puebla, logrando salvar la vida de un paciente en estado crítico.

Se trata de un hombre de 57 años, quien ingresó el 13 de enero al Centro Médico Cristo Rey con un cuadro de alta complejidad, presentando choque séptico y falla orgánica.

Ante la gravedad de su condición, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA)realizó el traslado vía aérea hacia el helipuerto del Hospital General del Sur, permitiendo atención especializada inmediata.

Una operación oportuna que marcó la diferencia entre la vida y la muerte, actualmente recibe la atención conforme a los protocolos.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel

MCS