Medicamento que Curaría la Hepatitis B Llega a la Fase 3 de Ensayos Clínicos, ¿Qué Significa?

La farmacéutica británica GSK ha desarrollado un fármaco que podría curar la hepatitis B. El medicamento llamado Bepirovirsen se encuentra en la fase III de pruebas clínicas ha mostrado resultados prometedores para erradicar el virus.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 254 millones de personas viven con el virus de hepatitis B.

de No existe actualmente una cura para la hepatitis B y los tratamientos disponibles solo reducen la carga viral.

GSK lleva medicamento Bepirovirsen para la hepatitis B a fase III de desarrollo

GSK anunció que empleará los prometedores resultados de dos estudios de su terapia experimental contra la hepatitis B crónica para respaldar solicitudes previstas ante agencias sanitarias. En un comunicado, la farmacéutica británica reveló que el medicamento Bepirovirsen habría mostrado resultados positivos contra la enfermedad durante los ensayos clínicos de eficacia de fase III.

Aunque el comunicado de GSK no incluye datos, los resultados de la fase II arrojaron que el Bepirovirsen redujo el virus a niveles indetectables en el 10% de las personas que lo tomaron junto con otros tratamientos. Al respecto, el hepatólogo Robert Gish, director de la Fundación para la Hepatitis B, declaró a la revista Science que si el medicamento en la fase III ayudara al 10% de los pacientes a dejar los medicamentos, ya sería un resultado alentador.

Otros especialistas, citados por la agencia Reuters, mencionaron que una tasa del 15% al 20% de pacientes con niveles indetectables del virus sería una ayuda para los enfermos de hepatitis B crónica.

Aunque el anuncio de GSK ha sido celebrado por la comunidad científica, los inversores se han mostrado cautelosos. Tras el anuncio, las acciones de la farmacéutica cayeron un 1%. La empresa británica señaló que revelará los datos de fase III en el próximo congreso mundial sobre el tema.

La hepatitis B afecta a 254 millones de personas

Aunque existen vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B, la enfermedad sigue siendo prevalente y está infradiagnosticada alrededor del planeta. Datos de la OMS señalan que 254 millones de personas viven con este virus.

Cada año se producen 1.2 millones de nuevas infecciones.

Aproximadamente 1.1 millones de personas muere por culpa del virus, principalmente por cirrosis o hepatocarcinoma (cáncer hepático primario).

El virus que afecta el hígado se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo durante el parto. La hepatitis B también se contagia a través del contacto con sangre y otros líquidos corporales durante las relaciones sexuales o a través de inyecciones en condiciones poco seguras.

Un revés para la prevención de esta enfermedad ha llegado después de que el gobierno de Donald Trump dejara de recomendar la vacuna contra el virus en recién nacidos. Los especialistas advierten que esta medida provocará un aumento en los contagios.

Con información de Reuters