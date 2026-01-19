Aterrizaje de Avión Hércules C-130 de EUA no Tenía que Consultarse con el Senado: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el aterrizaje del avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, no tendría que haberse consultado con el Senado de la República, porque “no venían tropas de Estados Unidos” de América (EUA).

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que “es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”.

La mandataria explicó que la aeronave llegó a México como parte de “tareas logísticas que realizan ellos” y subrayó que este tipo de aviones “ya han entrado en otras ocasiones; la diferencia es que ahora entraron a Toluca”.

Información en desarrollo...

