México Se Pronuncia por Alerta de Espacio Aéreo Emitida por EUA para Centro y Sudamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta hoy para las aerolíneas que sobrevuelen el océano Pacífico, en Centroamérica y Sudamérica. Al respecto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México emitió un comunicado donde indicó que este aviso precautorio no implica ninguna restricción operativa para las aerolíneas mexicanas.

El gobierno de México aclaró que el aviso de la FAA no constituye una prohibición y añadió que está dirigido principalmente a los operadores civiles de Estados Unidos, tanto aerolíneas como pilotos.

La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional.

La Secretaría señaló que esta advertencia solo está orientada “a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea”. Además, la SICT señaló que corrobó la información directamente con la FAA.

Las autoridades mexicanas señalaron que este aviso es semejante al que se emitió semanas antes para la región del Caribe.

