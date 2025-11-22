Aerolíneas Cancelan Vuelos a Venezuela Tras Advertencia de la FAA por Riesgos en El Caribe

Seis aerolíneas internacionales cancelaron este sábado sus conexiones con Venezuela luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en el Caribe, informó a la AFP la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV).

Las compañías que suspendieron sus operaciones son Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago), GOL (Brasil) y Latam (Chile), según detalló la presidenta de ALAV, Marisela de Loaiza. La directiva no precisó por cuánto tiempo se mantendrán las cancelaciones.

¿Qué Pretende, qué es lo que Trama Donald Trump en el Caso de Venezuela?

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) insta a las aeronaves a extremar la precaución debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. El organismo advirtió que posibles amenazas podrían afectar el sobrevuelo, las maniobras de llegada y salida, así como la seguridad en tierra.

Operaciones antidrogas

El aviso se produjo en medio del despliegue estadounidense en el Caribe, que incluye el portaviones más grande del mundo y una flotilla de buques y aviones caza para operaciones antidrogas, maniobra que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como una “amenaza” destinada a forzar su salida del poder.

Pese a las suspensiones, continúan operando en el país las aerolíneas Copa, Air Europa, Turkish Airlines, y las venezolanas Laser y PlusUltra, según informó ALAV.

EUA Designará como Organización Terrorista al Cártel de los Soles en Venezuela

Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel de narcotráfico presuntamente vinculado a Maduro. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 83 fallecidos.

ALAV exhortó a los pasajeros con vuelos programados en los próximos días o semanas a mantenerse atentos a los avisos de sus aerolíneas. En la web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecían este sábado como cancelados los vuelos de TAP y Avianca.

