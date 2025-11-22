Líderes del CJNG Ordenaron Matar a Carlos Manzo; ofrecieron 2 MDP, Señalan Investigaciones

Durante la audiencia en contra del presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se confirmó, de acuerdo con investigaciones, que la orden para matar al edil fue de líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ofrecieron un pago de 2 millones de pesos a quien cometiera el homicidio.

La audiencia inició a las 5:30 horas. El juez de control ordenó un receso de 15 minutos. El ministerio público está presentando acusación en contra del presunto autor intelectual del homicidio, así como de la participación de cada uno de los siete escoltas que están detenidos.

Hasta el momento, se ha señalado que se presume la participación de gente cercana al presidente municipal, de la Fiscalía en Uruapan y de al menos 10 personas que participaron en la planeación y ejecución del atentado.

Se dio a conocer que uno de los escoltas fue el que disparó al agresor y que lo hizo porque pensó que sus compañeros estaba en peligro, pues estaban forcejeando con el.

