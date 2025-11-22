Si Rechaza el Plan de Paz, Zelenski Puede Continuar la Lucha "Con Todo su Corazón", Dice Trump
Trump advirtió que si Ucrania rechaza su plan de paz, entonces tendrán que seguir luchando; responsables de la diplomacia se reunirán en Suiza este domingo
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió sobre las consecuencias si el líder ucraniano Volodímir Zelenski rechaza su propuesta de paz:
Si Zelenski rechaza el plan, entonces podrá seguir luchando con todo su corazón
Trump ha dado a Kiev un plazo hasta el 27 de noviembre para aprobar una propuesta de 28 puntos que requiere ceder territorios a Rusia, reducir su ejército a 600,000 militares y comprometerse a no unirse a la OTAN. El dirigente estadounidense afirmó que el plan "tendrá que gustarle, y si no le gusta, entonces, ya saben, tendrán que seguir luchando".
Sin embargo, Trump aclaró que su actual propuesta no es su oferta final, tras las declaraciones de Kiev y aliados europeos, que señalaron que el plan puede ser una base para conversaciones, pero necesita "trabajo adicional".
Responsables de Ucrania, Estados Unidos y países europeos se reunirán este domingo en Ginebra para discutir el plan. Asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio, el emisario diplomático, Steve Witkoff y representantes del E3 europeo formado por Alemania, Francia y Reino Unido.
Zelenski ha rechazado la propuesta y anunció que buscaría "alternativas" con Washington. El presidente ruso Vladímir Putin, en contraste, consideró que el texto puede servir como base para una solución pacífica y amenazó con continuar las conquistas territoriales si Kiev rechaza el plan.
El vicepresidente JD Vance defendió la propuesta argumentando que existe "la fantasía de que si simplemente damos más dinero, más armas o imponemos más sanciones, la victoria estará al alcance de la mano".
Según el texto estadounidense, las regiones de Donetsk, Lugansk y Crimea serían reconocidas de facto como rusas. Ucrania recibiría garantías de seguridad equivalentes a las de la OTAN por parte de Washington y aliados europeos.
