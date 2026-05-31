San Lázaro Desecha Juicio Político contra Maru Campos por Falta de Ratificación

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto luego de que el procedimiento no fuera ratificado ante las autoridades legislativas correspondientes.

A su llegada a un encuentro de respaldo a la mandataria estatal, la legisladora panista explicó que la ratificación es un requisito indispensable para que una solicitud de esta naturaleza pueda continuar su curso legal dentro de la Cámara de Diputados.

“Me han informado que el procedimiento no fue ratificado, por lo tanto ya no existe formalmente una solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos”, señaló.

Con ello, el proceso quedó desechado y se cerró la vía legislativa para continuar con el intento de iniciar un juicio político contra la mandataria de Chihuahua.

Asimismo, López Rabadán defendió la gestión de la gobernadora y aseguró que es momento de que los servidores públicos actúen conforme a la ley y en favor de las familias mexicanas.

Además, sostuvo que actualmente el país enfrenta una división entre quienes, afirmó, combaten a la delincuencia y quienes han sido señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.

Cuándo fue presentada la solicitud de juicio político

La solicitud de juicio político había sido presentada esta semana por 11 diputados locales de Morena, quienes acusaron a Maru Campos de presuntas violaciones graves a la Constitución, así como omisiones relacionadas con temas de soberanía, seguridad nacional y orden federal.

En respuesta, López Rabadán consideró que la presión pública y las exigencias ciudadanas influyeron para que el procedimiento no avanzara en el Congreso.

Finalmente, la diputada felicitó a la gobernadora de Chihuahua por su actuación al frente de la entidad y destacó lo que calificó como una postura firme en defensa de las familias chihuahuenses frente a la inseguridad y el crimen organizado.