San Lázaro Desecha Juicio Político contra Maru Campos por Falta de Ratificación

Kenia López Rabadán explicó que el procedimiento debía cumplir con los requisitos legales para poder avanzar en la Cámara de Diputados

Maru Campos, gobernador de Chihuahua. Foto: CuartoscuroMaru Campos, gobernador de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
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