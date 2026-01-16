Emiten Avisos a Aerolíneas Que Vuelen a Centro y Sudamérica por Posibles Actividades Militares

⁠La Administración Federal de ⁠Aviación estadounidense informó este ​viernes 16 de enero que está emitiendo ​una serie de avisos ‍a ‍las ‍compañías aéreas para que ​tengan precaución al ​sobrevolar Centroamérica ‍y partes de Sudamérica, debido a los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.

La ​FAA dijo que había emitido avisos para zonas de México, Panamá, Colombia y Ecuador, así como ‍otras partes de América Central y porciones de espacio aéreo ‍dentro del Océano Pacífico oriental.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que además pueden perturbar los sistemas de navegación por satélite de las aeronaves. El aviso es para un período de 60 días.

Trump ya había anunciado que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres

Hay que recordar que el presidente Donald Trump dijo el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles del narcotráfico, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

Trump, advirtió que cualquier país que trafique drogas a territorio estadounidense podría ser atacado.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo a los periodistas hace unas semanas, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

