Donald Trump Anuncia la Creación de la "Junta de Paz": ¿En qué Consiste?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de una Junta de Paz que supervisará la ayuda, la reconstrucción y la administración tecnocrática palestina en la Franja de Gaza.

La Junta de Paz, que será presidida por Trump, forma parte del plan de 20 puntos para poner fin al conflicto en el enclave palestino. Los componentes de esta instancia no han sido revelados de forma oficial hasta el momento.

Funciones de la Junta de Paz

Según el plan de 20 puntos, la Junta de Paz tendrá dos responsabilidades principales en Gaza.

La primera función será supervisar un comité palestino tecnocrático y apolítico responsable de la gestión diaria de los servicios públicos en el enclave. Este Comité Nacional para la Administración de Gaza fue acordado este miércoles por las facciones palestinas, aunque sus miembros tampoco han sido anunciados oficialmente.

Hamás declaró de forma reiterada que está preparado para hacer efectivo el traspaso de poder a dicho comité bajo supervisión de la Junta de Paz.

La segunda responsabilidad será gestionar la financiación de la reconstrucción de Gaza. El plan establece que el enclave será reurbanizado en beneficio de su población y contempla la creación de un plan de desarrollo económico con expertos que han participado en proyectos de ciudades en Oriente Medio.

Por el momento se desconoce quién financiará la reconstrucción, estimada por la ONU en 70.000 millones de dólares.

Desmilitarización y fuerza internacional

La transición a la segunda fase incluye la desmilitarización de Gaza. El plan especifica que se inutilizarán las armas del enclave y que los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía, así como paso seguro a terceros países.

El desarme de Hamás representa un punto clave para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Las negociaciones enfrentan obstáculos, ya que el grupo islamista accede a negociar la entrega de armamento pesado pero por el momento no sus armas ligeras.

El plan también contempla el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización que se desplegará en Gaza junto con socios árabes e internacionales. Israel estableció un cuartel de dicha fuerza en su territorio, pero aún no está definido cómo funcionará ni qué países participarán.

El Ejército israelí se retirará de Gaza una vez que la Fuerza Internacional de Estabilización entre al enclave, según estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización acordados entre Israel, la fuerza internacional, los mediadores y Estados Unidos.

Cuando se publicó el plan de Trump, su Administración distribuyó un mapa con tres etapas de retirada: la primera con un 54 por ciento de territorio bajo control israelí, la segunda alrededor de un 40 por ciento y la última un 15 por ciento.

Esto pasó luego del alto al fuego

Más de tres meses después de su entrada en vigor, Estados Unidos anunció este miércoles el pase a la siguiente fase del plan de alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por el presidente Donald Trump.

Esa tregua se basa en un documento que contempla una veintena de puntos y fue hecho público por la Administración Trump tras la firma en Egipto del alto el fuego con la presencia del presidente estadounidense.

Steve Witkoff, emisario especial del mandatario estadounidense, comunicó el anuncio a través de redes sociales.

Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción

Si bien el plan de Trump no detalla fases, sí estipula un primer periodo de 72 horas desde su entrada en vigor -el 10 de octubre de 2025- para que todos los rehenes, vivos y fallecidos, que había en Gaza fueran liberados y devueltos, a cambio de la liberación de 2.000 presos palestinos vivos y unos 400 muertos.

La liberación de los 20 rehenes vivos se realizó en ese plazo, pero no la de los muertos, ya que, según adujo Hamás, se encontraban en diferentes puntos y su búsqueda, bajo enormes cantidades de escombros, era especialmente dificultosa.

Hasta el momento, 27 de los 28 restos de cautivos han sido entregados en un goteo, pero queda aún uno en la Franja: el policía israelí Ran Gvili.

El plan estipulaba la retirada inmediata de las fuerzas israelíes hasta la línea acordada, luego bautizada como línea amarilla y que parte la Franja en dos: al oeste la zona controlada por Hamás y donde vive toda la población palestina, y al este la controlada por el Ejército israelí, que engloba un 54 por ciento del territorio.

Dicha divisoria no está marcada en todo el enclave o de forma difusa, lo que ha generado confusión en la población gazatí sobre su ubicación. Durante los más de tres meses de alto el fuego, decenas de palestinos han muerto al acercarse a dicha línea por disparos del Ejército israelí, entre ellos mujeres y niños.

En total, el Gobierno de Hamás denuncia que más de 450 gazatíes han fallecido por fuego israelí desde el comienzo de la tregua.

En la primera fase, y tras dos años de bloqueo israelí, el plan estipulaba la entrada inmediata de ayuda en cantidad suficiente. El Gobierno de Gaza en manos de Hamás denunció a finales de año que hasta ese momento solo habían entrado un 41 por ciento de los 600 camiones diarios pactados, mientras que la administración israelí aseguró que accedieron todos los acordados.

En uno de los dos puntos que hablan de la entrada de ayuda, se menciona la apertura en las dos direcciones del cruce de Rafah con Egipto -el resto de cruces fronterizos de Gaza son con territorio israelí-, controlado por Israel y prácticamente cerrado desde mayo de 2024. No queda claro si dicha apertura tenía que ser en una primera fase o más tarde y, aunque se lleva anunciando semanas, aún no ha ocurrido.

Con información de EFE.

