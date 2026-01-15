¿Qué Pasó en la Línea A del Metro CDMX? Reportan Incendio sobre la Calzada Ignacio Zaragoza

Un incendio cercano a la zona de vías de la Línea A del Metro CDMX hoy 15 de enero, provocó la movilización de servicios de emergencia sobre la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa; esto pasó.

Según los primeros reportes, la presencia de humo en inmediaciones de esa ruta que va de Santa Marta a Pantitlán, alerto a usuarios y automovilistas. Por ello, al lugar llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como elementos de Bomberos CDMX.

Los elementos de rescate indicaron que el incendio proviene de un registro eléctrico, donde se están quemando cables, es por ello, que se generó una gran nube de humo a la altura de la colonia Vicente Villada, pasando el Puente de la Concordia.

Video: Reportan Retrasos Hoy en la Línea A del Metro CDMX; Hay Aglomeraciones

El personal mantiene el sitio asegurado con la finalidad de sofocar las llamas y evitar así que se extiendan por el lugar. Por lo tanto, las unidades de emergencia se encuentran en la calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Aeropuerto.

¿Qué pasará con el servicio de la Línea A del Metro CDMX?

Las autoridades informaron que este incendio no ha afectado hasta el momento el servicio en la Línea A, por lo que el paso de los trenes es continúo, no obstante, se mantienen atentos.

Hasta el momento, se desconoce cómo se originó el incendio cerca de la zona de vías de la Línea A del Metro CDMX.

