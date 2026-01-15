Accidente en la México-Pachuca Hoy: Tráiler se Queda sin Frenos y Choca a Combis; Hay 11 Heridos

Un choque entre un tráiler y tres combis dejó 11 personas lesionadas en la autopista México-Pachuca hoy 15 de enero, a la altura del municipio de Ecatepec; esto ocurrió.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un tráiler presuntamente se quedó sin frenos e impactó a las unidades de transporte público tipo combi, en el kilómetro 15 de la importante vialidad.

Noticia relacionada: Accidente Hoy en la México-Puebla: Vuelca Pipa de Agua Tras Esquivar a un Vehículo

Debido al fuerte impacto, los vehículos de transporte público quedaron “prensados” unos contra otros. Los pasajeros y conductores quienes se dirigían al paradero de Indios Verdes, recibieron diversos golpes en el cuerpo.

Por está razón, luego de valorarlos por paramédicos, determinaron sus traslados a hospitales cercanos entre los límites del municipio de Ecatepec, Estado de México y de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Así quedaron las unidades de transporte público por accidente en la México-Pachuca. Foto: N+

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Pachuca hoy 15 de enero de 2026?

Los afectados indicaron que el viaje transcurría de manera normal, cuando en la zona conocida como “El Frontón”, ocurrió el accidente en la México-Pachuca. Marcos, conductor de una de las unidades implicadas, relató a N+ que él vio cuando otra unidad era arrastrada por el tráiler.

Iba a bajar pasaje y el tráiler traía otra camioneta (arrastrando)

En el lugar del accidente se encuentran elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional (GN), quienes resguardan la zona para comenzar con las investigaciones que ayuden con el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, se sabe que el conductor del tráiler fue detenido para el deslinde de responsabilidades, en tanto, la México-Pachuca presenta afectaciones viales derivadas del choque.

Historias recomendadas:

EPP