Caso Ivana Lizbeth: Joven Desaparece Luego de Ir por Copias en Iztapalapa: “Me Vienen Siguiendo”

Ivana Lizbeth Sánchez León, de 15 años de edad, desapareció hoy cuando regresaba de sacar copias en Iztapalapa, Ciudad de México. Antes de que su familia perdiera el contacto con ella, les avisó que era seguida por una camioneta blanca; piden ayuda para encontrarla.

De acuerdo con los primeros reportes, Ivana desapareció este martes alrededor de las 15:00 horas cuando volvía a casa en inmediaciones de la Calle Emilio Madero y Joaquín Clausell, colonia Santa Marta Acatitla. En un audio avisó a su mamá que se percató de que la venían siguiendo, luego ya no respondió.

En dicho audio le contó que un sujeto a bordo de una camioneta “blindada” y sin placas “se le quedó viendo”.

Se me quedó viendo y es una camioneta blanca toda blindada, la neta no le vi las placas, pero me eché a correr ¿no? y haz de cuenta que me espejeó y se dio la vuelta. Y me vienen siguiendo, mamá ¿qué hago?, relató la joven

Asimismo, le indicó que tenía problemas con la conexión y que no se podía regresar, porque el hombre estaba parado.

O sea me agarró el internet ahorita y no me puedo regresar, porque nada más está aquí parado, ¿qué hago mamá?

¿Qué se sabe de Ivana Lizbeth?

Luego de ese mensaje, la mamá de Ivana, Vianey Ruiz, y su esposo acudieron a pedir ayuda a las autoridades, no obstante, les indicaron que tenían “mucho trabajo” y no podían atenderlos.

Debido a que recibieron la negativa de los policías, decidieron realizar un bloqueo en la Zaragoza a la altura de la estación del Metro Peñón Viejo. Luego de varias horas de bloqueo, las autoridades les indicaron que la joven fue localizada.

