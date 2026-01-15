Despiden a Teresita y Cindy, Madre e Hija, Víctimas de Feminicidio en Cuautitlán, Edomex

Teresita de Jesús y Cindy, madre e hija víctimas de feminicidio, son despedidas por sus familiares, seres queridos y vecinos, quienes exigen que el caso no quede impune y el presunto responsable, Eric Antonio "N", sea castigado por esta tragedia.

Lo anterior porque hasta el momento las autoridades no tienen información del paradero de la expareja de Cindy, por lo que es uno de los hombres más buscados en la entidad.

Que se cumpla la ley y que pague con su condena. No se estamos pidiendo más, dijo Rafael, familiar de las víctimas

En una capilla llena de flores y veladoras, Rafael señaló que luego de hacer los trámites correspondientes, pudieron solicitar los cuerpos de madre e hija con la finalidad de darles un último adiós digno.

¿Qué pasó con Teresita y Cindy?

Además, explicó que esperan el esclarecimiento de caso, ya que consideran que las causas de muerte que determinó el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), no coinciden con lo que observaron cuando hallaron a las mujeres sin vida.

El acta de defunción indica que las dos murieron por estrangulamiento, pero tienen golpes en la cabeza, hay hematomas... y la llave de tuercas, que se presume fue con lo que las golpeó, cerca del lugar

Por ello, piden que se investigue con detalle el caso, porque de no hacerlo se impide que las mujeres de 53 y 25 años de edad obtengan justicia.

No las puedes matar dos veces

Luego de velar a Teresita y Cindy, el cortejo fúnebre partió hacía la Catedral de Cuautitlán, donde ofrecieron una misa de cuerpo presente para honrar su memoria. Posteriormente, se dirigieron al Panteón de Loma Bonita, donde reposarán sus restos.

¿Y lo niños?

Erika Camila, de 3 años de edad, y su hermano Damián, de 6 años de edad, quien es el testigo clave del caso, por ser el que lamentablemente presenció el feminicidio de su madre y abuelita, se encuentran a salvo.

La custodia de ambos menores está a cargo de los familiares, en tanto reciben atención psicológica por los daños emocionales que han sufrido luego del violento fallecimiento de los pilares de sus vidas.

El niño dice 'mi papá es una mala persona, mató a mi mamá'

Cindy decidió terminar la relación con Eric "N" 15 días antes del doble feminicidio en Cuautitlán, debido a que ya no quería vivir más situaciones violentas en su contra y la de los sus hijos.

Así que junto a sus pequeños se mudó a casa de su mamá Teresita, quien padecía una discapacidad que la mantenía en silla de ruedas. Presuntamente, cuando Eric "N", atacó a Cindy, Teresita trató de defenderla, pero también fue asesinada por el sujeto, quien además mató al perrito de la familia.

