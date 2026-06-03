INE Lanza Nueva Credencial para Votar: ¿Qué Elementos Incorpora y Cómo Conseguirla?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este martes 2 de junio de 2026 que inició la emisión de un nuevo modelo de credencial para votar que incluye mayores medidas de seguridad, herramientas de accesibilidad y opciones de identidad incluyente para la ciudadanía. En N+ te decimos los cambios y datos que incluirá.

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¿A partir de cuándo se recibirá la nueva credencial del INE?

A partir del 1 de junio de 2026, las personas que realicen cualquier trámite en los módulos del INE recibirán la nueva versión del documento, diseñada para fortalecer la protección de datos personales y dificultar intentos de falsificación, alteración o duplicación.

¿Quién recibirá la nueva INE?

Las personas que tramiten su identificación oficial en los módulos de atención ciudadana tendrán la versión actualizada.

Nuevos Candados de seguridad

El nuevo plástico fue rediseñado para evitar ser falsificable a través de los siguientes mecanismos:

Elemento ópticamente variable: Tiene diseño tridimensional sobre la fotografía y datos personales.

Códigos QR de alta densidad: Actualizados para proteger datos personales y optimizar la verificación digital con apps móviles.

Impresión arcoíris: Combinación de tintas especiales y microtextos que evitan la duplicación o escaneo ilegal.

Patrones debilitados y relieves: Efectos con realce táctil en el fondo de la credencial.

Opciones de Identidad Incluyente y Accesibilidad

El nuevo diseño destaca por facilitar el acceso y reconocer la diversidad de la ciudadanía mexicana.

Discapacidad visual: Incorpora un corte táctil en el borde para identificar el plástico entre otros documentos al tacto.

Lectura por voz: Al escanear los códigos QR desde la app oficial, el sistema reproducirá en voz el nombre del titular para personas con debilidad visual.

Identidad de género: Permite la incorporación opcional de la identidad de género autopercibida, incluyendo la opción no binaria.

Autoidentificación: Campos opcionales para identificarse formalmente como miembro de comunidades indígenas o afromexicanas.

Credenciales 'viejitas' son válidas

El organismo electoral recordó a la población a través de la plataforma informativa Central Electoral del INE que las credenciales vigentes anteriores siguen siendo válidas para votar e identificarse.

HVI