INE Lanza Nueva Credencial para Votar: ¿Qué Elementos Incorpora y Cómo Conseguirla?

En N+ te decimos los cambios y datos que incluirá la nueva credencial para votar del Instituto Nacional Electoral

INE Lanza Nueva Credencial para Votar: ¿Qué Elementos Incorpora y Cómo Conseguirla?Producción de su nuevo modelo de Credencial para Votar. Foto: Cuartoscuro

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A partir del 1 de junio de 2026, las personas que realicen cualquier trámite en los módulos del INE recibirán la nueva versión del documento, diseñada para fortalecer la protección de datos personales y dificultar intentos de falsificación, alteración o duplicación

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INE Lanza Nueva Credencial para Votar: ¿Qué Elementos Incorpora y Cómo Tramitarla?