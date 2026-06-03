¿Cuándo se Cancela la Línea? Así Puedes Desvincular y Dar de Alta Número Celular Antes de Límite

A unos días de que se cancele la línea, te decimos cómo verificar si tu número celular ya está vinculado y cómo puedes darlo de baja, para realizar cambios.

Conoce cómo desvincular la línea telfónica y cuándo se cancelaFoto: Cuartoscuro
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¿Cuándo se Cancela la Línea? Así Puedes Desvincular y Dar de Alta Número Celular Antes de Fecha Límite