¿Cuándo se Cancela la Línea? Así Puedes Desvincular y Dar de Alta Número Celular Antes de Límite

A unos días de que termine el registro de números celulares, hay todavía muchas preguntas sobre los requisitos, términos del proceso y cuándo se cancela la línea. Una de estas dudas es cómo puedes desvincular y dar de alta tu número telefónico antes del límite. Aquí te explicamos cómo verificarlo.

Anteriormente respondimos otra de tus dudas, como quiénes son los usuarios que libran la cancelación, así como cuál es la cifra máxima de números que pueden dar de alta.

¿Cómo dar de alta mi línea telefónica?

En proceso de vinculación a la línea telefónica, solicitado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los usuarios tienen que asociar cada línea a una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

El registro está a cargo de las compañías telefónicas y para realizarlo solo necesitas tu credencial vigente y seguir estos pasos:

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Registro exitoso.

¿Cómo desvincular tu número telefónico?

Uno de los inconvenientes que se ha presentado es que muchas personas desconocen si su línea ya está vinculada, mediante el servicio que tienen contratado en su compañía, o si no están dados de alta. Además, muchos también preguntan cómo desvincular tu número telefónico.

Puedes desvincular tu línea directamente desde el portal de cada compañía telefónica siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de la compañía.

Introduce tu identificación oficial vigente.

Realiza una “Prueba de vida” para validar la identidad (foto).

Confirma la solicitud de desvinculación de la línea.

Espera la notificación de confirmación del proceso.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que las plataformas permiten hasta tres intentos para completar el proceso. En caso de que no puedas concretarlo, tendrás que comunicarte con el centro de atención a clientes.

¿Cuándo se cancela la línea?

La regulación establece un plazo definitivo para la regularización de los servicios de comunicación móvil: