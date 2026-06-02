Telefonía Móvil en México: ¿Quién Guardará Mis Datos como el CURP?

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México ha generado dudas entre millones de usuarios, especialmente sobre el manejo de información personal como la CURP, el INE y otros datos de identificación solicitados por las compañías telefónicas. La medida busca eliminar las líneas anónimas utilizadas para cometer delitos como fraudes, extorsiones y secuestros virtuales.

El proceso deberá realizarse antes del 30 de junio y aplicará para todos los usuarios de telefonía móvil en México, incluidos ciudadanos mexicanos, extranjeros y empresas que tengan líneas activas en el país. De no completar el registro, las compañías podrían suspender el servicio.

¿Quién Guardará Mis Datos como el CURP?

Aunque muchas personas creen que el gobierno almacenará directamente la información, los datos personales serán resguardados por las propias compañías telefónicas. Las operadoras serán las encargadas de custodiar documentos como la CURP y la identificación oficial, bajo las reglas establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Las empresas de telefonía deberán aplicar protocolos de seguridad similares a los que utilizan las instituciones bancarias para proteger la información de sus clientes. Además, la normativa establece que los datos no podrán utilizarse para fines distintos a los permitidos legalmente.

Autoridades y empresas también aclararon que este tipo de recolección de información no es completamente nueva, ya que las compañías de telefonía ya solicitan datos personales desde hace años para contratar líneas de plan o servicios pospago.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro Obligatorio de Celulares en México Vence el 30 de Junio; Van Solo 51 Millones

¿Quién Puede Acceder a la Información?

Las autoridades federales señalaron que el gobierno no tendrá acceso libre o directo a las bases de datos de las operadoras telefónicas. El acceso a la información únicamente podrá realizarse en casos específicos relacionados con investigaciones judiciales o de seguridad pública.

Esto significa que, si una línea telefónica es utilizada para cometer algún delito, las autoridades competentes podrán solicitar formalmente la información a la compañía correspondiente como parte de una investigación.

¿Cómo Registrar una Línea Telefónica?

El trámite deberá realizarse directamente en el portal digital de la compañía telefónica de cada usuario. El procedimiento incluye: