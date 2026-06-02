Telefonía Móvil en México: ¿Quién Guardará Mis Datos como el CURP?

El registro obligatorio busca eliminar las líneas anónimas utilizadas para cometer delitos como fraudes, extorsiones y secuestros virtuales

Telefonía Móvil en México. Foto: CuartoscuroTelefonía Móvil en México. Foto: Cuartoscuro

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El registro de líneas móviles en México busca combatir delitos. ¿Sabías que las operadoras custodiarán tus datos como la CURP? Descubre más sobre esta medida.

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