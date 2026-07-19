¿Dónde Hubo Temblor Hoy 19 de Julio 2026 en México? Epicentro y Magnitud de Sismos Al Momento

En las últimas horas se han registrado múltiples sismos en México, luego del fuerte movimiento registrado el pasado viernes. En N+ te damos a conocer las últimas noticias de temblor hoy 19 de julio 2026 en México, incluyendo la magnitud y epicentro, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Tras el sismo de magnitud 7.4 que ocurrió en Ciudad Hidalgo, Chiapas, se han registrado más de 380 réplicas.

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¿Dónde fue el temblor hoy 19 de julio 2026 en México?

Hasta las 06:30 horas de este domingo se han reportado al menos 12 sismos de magnitud 4.0 o superiores en Ciudad Hidalgo, Chiapas, siendo los de mayor magnitud de 4.3. El último ocurrió a las 06:06 horas.

A las 07:33 horas se registró un sismo de magnitud 4.3, con epicentro localizado a 125 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: