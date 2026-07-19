Sociedad

¿Dónde Hubo Temblor Hoy 19 de Julio 2026 en México? Epicentro y Magnitud de Sismos Al Momento

Conoce las últimas noticias de temblor en México este domingo, de acuerdo con los reportes del SSN sobre magnitud y epicentro de los sismos más recientes.

Temblor hoy en MéxicoDesalojo de personas por protocolo de simulacro de temblor. Foto: N+ | Archivo
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