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Fan Fest del Zócalo CDMX Para Final del Mundial 2026: ¿A Qué Hora Abre Hoy 19 de Julio?

Las actividades en la Plaza de la Constitución iniciarán antes del partido para recibir a los aficionados con espectáculos

FIFA Fan FestEl encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Sede Nueva York/Nueva Jersey. Foto: Cuartoscuro.

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Vive la emoción de la Final del Mundial 2026 en el Zócalo CDMX. Desde las 11:00 disfruta de espectáculos y la gran pantalla para ver España vs Argentina. ¿Listo para el show de medio tiempo con Shakira y BTS?

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