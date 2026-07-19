Fan Fest del Zócalo CDMX Para Final del Mundial 2026: ¿A Qué Hora Abre Hoy 19 de Julio?

La Ciudad de México vivirá este domingo 19 de julio una jornada especial con la Final del Mundial 2026, en la que España y Argentina se disputarán el título, cuyo partido podrá presenciarse en la pantalla gigante del FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino.

La Furia Roja intentará conquistar su segunda Copa del Mundo, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos. Del otro lado estará la Albiceleste, que buscará el bicampeonato, tras coronarse en Catar 2022 con su victoria sobre Francia.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Sede Nueva York/Nueva Jersey.

La programación contempla un show de medio tiempo con la participación principal de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS. Mientras que 90 minutos antes del partido habrá una ceremonia de clausura con la actuación de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson y Tom Cruise.

¿A qué hora será la apertura en el Zócalo?

Las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo iniciarán antes del partido para recibir a los aficionados con espectáculos y contenido previo. De acuerdo con el programa del evento, la apertura general será a las 11:00 horas.

Este es el itinerario previsto:

11:00 horas: Apertura de puertas e inicio de actividades.

11:30 horas: Presentación del Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

12:30 horas: Bloque de contenido previo a la Final.

13:00 horas: Inicio del partido España vs Argentina.

15:00 horas: Ceremonia de clausura del FIFA Fan Festival 2026.

Al término de la ceremonia habrá una presentación musical de Cumbia Pedregal, con una duración estimada de dos horas.

Posteriormente se espera un contenido de despedida y cierre de actividades, en horarios por confirmar.

En la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el Zócalo y el FIFA Fan Festival con mayor capacidad, se esperan condiciones meteorológicas favorables y no se pronostican lluvias durante el partido de la Final.

ASJ