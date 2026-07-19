Deportes

Madonna Abrió el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026: ¿Cuál es su Edad?

Madonna encabezó junto a Shakira, BTS y Justin Bieber el primer show de mediotiempo en la historia de un Mundial, previo a la final entre Argentina y España

Madonna Abrió el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026: ¿Cuál es su Edad?Los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo con Madonna durante el espectáculo del medio tiempo. Foto: Reuters

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