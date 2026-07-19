Madonna Abrió el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026: ¿Cuál es su Edad?

Madonna participó este domingo en el show de mediotiempo de la final del Mundial 2026, disputada en East Rutherford, Estados Unidos, entre Argentina y España.

La cantante entró al escenario acompañada por Ronaldinho y Ronaldo Nazário, en un espectáculo que la FIFA organizó por primera vez al estilo del Super Bowl estadounidense.

Así fue el show que amplió el descanso de la final

La presentación duró menos de un cuarto de hora, pero obligó a extender el receso habitual del fútbol. En total, pasaron 27 minutos desde que los jugadores salieron del campo al término del primer tiempo hasta que arrancó el segundo, casi el doble de los 15 minutos que dura normalmente el descanso de un partido.

¿Quién más compartió escenario con Madonna?

Shakira y el nigeriano Burna Boy interpretaron "Dai Dai", la canción oficial del torneo, junto a los ganadores del Dai Dai Challenge y el grupo ugandés Ghetto Kids.

BTS también formó parte del cartel del mediotiempo.

Justin Bieber tocó solo con guitarra, en un momento distinto al de Madonna.

El venezolano Gustavo Dudamel dirigió a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Entre el público estuvieron Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Timothée Chalamet y Matt Damon, además de personajes de "Sesame Street" y el coro juvenil PS22.

¿Cuál es la edad de Madonna?

Madonna nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, Estados Unidos, por lo que tiene 67 años.

¿Para qué sirvió el espectáculo?

Además del despliegue musical y la pirotecnia, el show buscó promover el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo destinado a financiar proyectos de educación y acceso al deporte para la niñez.

Antes del inicio del encuentro, la ceremonia de clausura del Mundial reunió a Post Malone, Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini y el creador de contenido IShowSpeed, mientras Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo antes del silbatazo inicial.

Jennifer Hudson, ganadora de Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretó una versión especial del himno de Estados Unidos previo al arranque del partido.

La producción del mediotiempo estuvo a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, con dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

Con información de EFE.