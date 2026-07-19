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Jonas Vingegaard Abandona el Tour de Francia por Fractura de Clavícula Tras Aparatosa Caída

La caída del ciclista generó incertidumbre en el grupo del líder, que redujo la velocidad momentáneamente antes de retomar el ritmo de competencia

Vingegaard sufre una dura caída. Foto: AFPVingegaard sufre una dura caída. Foto: AFP

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La inesperada caída de Vingegaard en el Tour de Francia genera incertidumbre. El danés, a 4:30 de Pogacar, fue evacuado en ambulancia. ¿Podrá el equipo Visma-Lease a bike recuperarse de este golpe?

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