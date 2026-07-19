Jonas Vingegaard Abandona el Tour de Francia por Fractura de Clavícula Tras Aparatosa Caída

El ciclista danés Jonas Vingegaard abandonó este domingo el Tour de Francia 2026 después de sufrir una aparatosa caída durante la decimoquinta etapa, accidente que le provocó una fractura de clavícula y múltiples abrasiones, informó su equipo, Visma-Lease a Bike.

El incidente ocurrió a unos 20 kilómetros de la meta, en Plateau de Solaison, cuando el grupo rodaba a gran velocidad. Vingegaard perdió el control en una rotonda y cayó junto con varios de sus compañeros de equipo. En el percance también se vio involucrado el mexicano Isaac del Toro, quien logró reincorporarse y continuar la competencia.

Tras ser atendido por los servicios médicos, el ciclista de 29 años fue evacuado en ambulancia con visibles gestos de dolor y el brazo inmovilizado en un cabestrillo, lo que confirmó el abandono inmediato de la carrera.

Horas después, el Visma-Lease a Bike dio a conocer el parte médico del danés.

"Debido a la gravedad de la fractura se ha recomendado una intervención quirúrgica, la cual se llevará a cabo en los próximos días", señaló la escuadra en un comunicado.

Jonas Vingegaard se despide del Tour de Francia