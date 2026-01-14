Doble Feminicidio Cuautitlán: Celos y un Testigo, las Claves del Asesinato de Teresita y Cindy

El doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México, conmocionó al país y provocó rabia, por lo que ahora exigen justicia por Teresita y Cindy, madre e hija asesinadas, y por dos menores que quedaron en orfandad. ¿Cómo ocurrió y qué se sabe del responsable? Esto es lo que han informado las autoridades.

Los hechos ocurrieron al interior de un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla, muy cerca del Tren Suburbano, uno de los transportes más usados para conectar a los habitantes del Edomex con el centro de la Ciudad de México.

La zona es señalada por los vecinos como insegura, principalmente, por los robos de autopartes que ocurren en las inmediaciones. Sin embargo, los habitantes refieren que nunca había ocurrido una tragedia similar como la que ocurrió la tarde del martes 13 de enero.

Alrededor de las 16:00 horas los servicios de emergencias fueron alertados por el hallazgo de dos mujeres inconscientes y con múltiples lesiones en sus cuerpos al interior de su vivienda ubicada en una unidad habitacional.

En el lugar del crimen un menor de edad fue testigo del instante en el que su madre y abuelita perdieron la vida, mientras que su hermanita no fue hallada en el domicilio. Esto derivó en un amplio operativo para llevar a cabo las primeras indagatorias y dar con la persona responsable: un familiar.

¿Cuáles son las 5 claves sobre el doble feminicidio en Cuautitlán, Edomex?

Una vez que hallaron sin vida a Teresita y Cindy, los familiares de las víctimas del doble feminicidio indicaron que tenían plenamente identificado al responsable, por lo que pidieron ayuda para dar con su paradero y hacer justicia por asesinar a las mujeres.

Hoy, el departamento donde ocurrió el doble feminicidio se encuentra asegurado por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil.

1.- El Hallazgo

Rafael Tavera, hermano de Teresita fue una de las primeras personas en descubrir la tragedia. Acudió a la vivienda porque otra de sus hermanas, quien vive en Estados Unidos, le llamó preocupada porque no sabía nada de Teresita. Junto al esposo de la víctima, que recién regresaba de un viaje a Guadalajara, ingresaron a la casa.

Al abrir la puerta nos encontramos una escena muy grotesca, en la cual se ve que utilizó una saña muy despiadada, relató a N+

En tanto, la directora de la Guardia Civil de Cuautitlán, Rosa Patiño, informó que los cuerpos fueron hallados en la sala y en una habitación.

En la sala se encontraba la mamá de los menores, en el cuarto se encontraba la abuela y a su lado un perrito, los cuales no contaban con signos vitales… Tenían golpes en la cabeza

Un menor de edad que se encerró en el baño para resguardarse les contó que él fue testigo del feminicidio de sus familiares.

2.- ¿Quiénes eran Teresita y Cindy?

María Teresa de Jesús, mejor conocida como “Teresita”, de 53 años de edad, es recordada por sus seres queridos y vecinos como una mujer muy alegre, humana y amigable. “Era amable y dulce”.

Ella siempre tenía una sonrisa, no entiendo el motivo del daño, dijo a N+ Carmen Molina, vecina

Asimismo, indicaron que Teresita se caracterizaba por ser una mujer fuerte y admirable, quien a pesar de su discapacidad hacía de todo por ser una persona feliz y cuidar de su familia. Ayudaba a quien lo necesitaba. Siempre estaba en su casa, hacía manualidades. “Le gustaban mucho las galletitas”.

Teresita es recordada como una mujer fuerte y alegre. Foto: Especial

Era una persona en silla de ruedas, malita de sus piernitas y aún así le echaba ganas

Sus hijas acudían a visitarla. Hace aproximadamente 6 meses se había sometido a una operación, por lo que sus familiares la cuidaban.

Mientras que Cindy de 25 años de edad, era madre de dos pequeños y por ellos luchaba todos los días. Eran su fuente de inspiración, por lo que estaba lista para cambiar su vida.

Ya no quería vivir más violencia, por eso decidió separarse de su pareja, el feminicida. Habían pasado apenas 15 días desde que había terminado la relación.

Cindy amaba a sus pequeños y a su familia. Foto: Especial

Presuntamente, los celos de Eric "N", lo llevaron a cometer el crimen. Primero asesinó a Cindy, su expareja, Teresita al ver el ataque contra su hija trató de defenderla, pero también fue asesinada junto a su perrito chihuahua.

3.-¿Y los hijos de Cindy?

Un niño fue hallado en la vivienda. Es testigo clave para esclarecer el doble feminicidio en Cuautitlán. El pequeño de 6 años de edad, dijo a sus familiares que quien agredió a su mamá y abuelita era Eric Antonio.

De voz de él y a lo que él manifiesta, dijo ‘Mi papá es mala persona, mató a mi mamá’, dijo su abuelo

El pequeño ahora rinde su declaración en compañía de su abuelo.

Erika Camila de 3 años, la niña que en un inicio se había reportado como desaparecida al no encontrarla en la vivienda, está a salvo. Lo anterior, porque estaba en la guardería, su mamá nunca pasó por ella.

La menor se encontraba en una guardería, nos avisaron ayer a las 10:00 de la noche que la tenía el DIF de Tultepec (...) Fue la directora del plantel quien dio aviso a la Policía municipal de Tultepec y hacen la reintegración (a su familia)

4.- ¿Qué se sabe del presunto feminicida?

Eric Antonio “N” es buscado por todas las autoridades de Cuautitlán. Se sabe que el sujeto tenía antecedentes de violencia en contra de su familia.

Él tenía una carpeta de investigación en el edificio rosa porque le había quebrado el fémur al niño, aseguró el abuelo

De acuerdo con los familiares, hace apenas 15 días Cindy y Eric se habrían separado, por lo que la joven decidió irse a vivir a casa de sus padres y traer con ella a los menores.

Se han implementado diversos operativos para localizarlo. En tanto, la madre y el hermano de Eric “N”, presunto feminicida, fueron detenidos por su probable participación en el delito de complicidad.

5.- Exigen justicia por doble feminicidio en Cuautitlán

Los vecinos de la colonia San Francisco Cascantitla, piden que esta tragedia no quede impune, porque eran personas muy queridas y tranquilas, que no merecían un final así.

De hecho, me siento un poco culpable porque el domingo (Teresita) me pidió que fuera a su casa a arreglarle las cámaras y pues si hubieran estado funcionales hubiera un poquito más de evidencia ante lo que pasó, dijo Luis su vecino

Laura Medrano, sobrina de Teresita, dijo que es importante que las familias apoyen a quienes estén pasando situaciones de violencia.

Los familiares nos lamentamos porque no supimos cómo apoyarla para que lo dejara (a Eric) con tiempo

Ahora la familia alista los funerales de Teresita y Cindy.

