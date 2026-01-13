Hallan a Dos Mujeres Muertas en Departamento en Cuautitlán; Raptan a Menor de 3 Años

El hallazgo de dos mujeres muertas en un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán, Estado de México; buscan a menor privada de la libertad por presunto responsable.

Según los primeros reportes, las víctimas eran madre e hija y fueron halladas con diversas lesiones e inconscientes al interior de una habitación, presuntamente fueron atacadas con un arma blanca.

Los familiares de las víctimas identificadas como Teresita de Jesús, una mujer de la tercera edad que usaba silla de ruedas por una discapacidad de 52 años y su hija Cindy de 25 años, señalaron que el presunto responsable es la pareja de esta última. Además, luego del hallazgo de los cuerpos, al interior del inmueble encontraron a un menor de edad.

Video: Doble Feminicidio Hoy en Cuautitlán: Asesinan a Abuelita, Madre y Raptan a un Menor, ¿Qué Pasó?

¿Qué se sabe de la menor raptada luego de doble feminicidio en Cuautitlán?

El pequeño refirió que faltaba su hermanita Camelia, una niña de 3 años de edad, quien presuntamente fue raptada por su padre luego de atacar a su mamá y abuelita. El inmueble, localizado detrás de la estación Cuautitlán del Tren Suburbano, permanece asegurada por elementos de la Policía Municipal.

Lo anterior para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lleve a cabo el levantamiento de indicios que ayuden al esclarecimiento del caso, así como el levantamiento de los cuerpos.

La familia de las víctimas piden ayuda para localizar a la pequeña Camila, ya que temen por su integridad. Debido a que el sujeto además de atacar a las mujeres hasta la muerte, también le quitó la vida a un perrito que vivía con ellos.