¿Quiénes son las Jóvenes Desaparecidas Luego del Funeral de Periodista Asesinado en Poza Rica?

Wendy Aranza Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz desaparecieron luego de acudir al funeral del reportero, Carlos Castro, quien fue asesinado en Poza Rica, Veracruz. Familiares, amigos y seres queridos piden ayuda para localizarlas, ¿quiénes eran?

De acuerdo con los primeros reportes, las jóvenes de 23 y 22 años de edad, fueron vistas por última vez en el panteón “Jardines de los Ángeles” el 10 de enero, luego de terminar los servicios funerarios del comunicador.

El asesinato de Carlos Castro conmocionó a toda la comunidad y al gremio, ya que el periodista llegó a contar con protección federal luego de que su integridad estaba en peligro por el desempeño de sus labores informativas.

Debido a que recibió intimidaciones y amenazas en 2024, inició en su momento medidas de protección por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y posteriormente decidió salir del municipio de Poza Rica. Sin embargo, un año después regresó al municipio.

Castro fue asesinado el 8 de enero, cuando se encontraba en un restaurante de su familia, ubicado en la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones. Hasta allí arribaron varios sujetos armados que le dispararon en diversas ocasiones y posteriormente huyeron en motocicleta.

El homicidio es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que organizaciones y colectivos piden que el caso no quede impune y se dé con los responsables del crimen. Ahora a la exigencia de justicia se suma la de la aparición con vida de Wendy Aranza y Karime Monserrat, quienes desaparecieron al finalizar su sepelio.

¿Quiénes son Wendy Aranza y Karime Monserrat?

Según los reportes, los seres queridos de las jóvenes perdieron contacto con ellas luego de que les informaron que acudirían a darle el último adiós al reportero Carlos Castro.

Wendy Aranza Portilla Ramos, de 23 años de edada, era novia del periodista. En la ficha de búsqueda refiere que mide 1.60 metros, sus ojos son color café oscuro y al momento de su desaparición tenía el cabello teñido de rojo, corto y lacio. Una de sus señas particulares de la joven es que tiene tatuajes en ambos brazos.

Ella estuvo en el funeral de Carlos Castro, ahí fue la última vez que la vi, se quedó con unos amigos, escribió su mamá

Sobre Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, de 22 años de edad, se sabe que era amiga de Wendy, por lo que al momento de su desaparición estaba con ella. La joven mide 1.70 metros, sus ojos son café claro y su piel es morena clara.

En la ficha de búsqueda se establece que su cabello estaba teñido de negro, largo y lacio. Además, sus señas particulares son tatuajes detrás de ambas orejas, brazos, manos y en el torso de lado derecho.

Testigos afirman que se encontraba con la novia de dicho difunto, quien también está desaparecida. No era una más, escribió su familiar

Hasta el momento no se sabe nada de su paradero, por lo que sus seres queridos piden ayuda urgente para dar con ellas, ya que temen que su vida esté en riesgo. Las autoridades ya investigan la desaparición; no obstante, no han informado más detalles en el avance de las indagatorias.

