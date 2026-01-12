Captan Pelea entre Doctora y Enfermero de Hospital del IMSS en Edomex: "De Mi Te Vas a Acordar"

Una doctora y un enfermero protagonizaron una pelea al interior del Hospital General 72 del IMSS Tlalnepantla del Estado de México; así la captaron.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la clínica de salud ubicada en la avenida Dr. Gustavo Baz 72 de la colonia Centro Industrial Tlalnepantla.

La grabación que presuntamente fue captada por el familiar de un paciente, muestra el momento en el que el personal de salud sale de la habitación donde se encuentran los enfermos.

Una vez que llegan a la estación de enfermería comienza la acalorada agresión entre el personal de salud del área de terapia intensiva.

¿Cómo fue la pelea entre doctora y enfermero del IMSS Tlalnepantla?

Las imágenes muestran cuando la doctora y el enfermero se enfrascan en un pleito en el que los insultos sobre sus labores cotidianas en el Hospital General 72 del IMSS, se hacen presentes.

Te vas a acordar de mi, dice la doctora

Posteriormente, el enfermero le responde que él puede contra cualquier persona que le pongan enfrente. Entonces, la doctora se acerca a pedir "respeto" mientras le recita una serie de groserías.

¿Qué dijiste? Por eso, ya déjame de molestar

La doctora continúa pidiendo respeto, ya que los insultos suben de todo. Asimismo, pide que "le baje" o le va a soltar un golpe. "Pégame, pégame", dice el hombre. En ese instante, le suelta un manotazo. Luego el enfermero intentó regresarle el golpe pero su mano se detuvo en el aire. Los insultos continuaron hacía su compañera.

Hey, hey ya no se confronten, dice otro enfermero

La doctora le asegura que su compañero es un "gordo asqueroso", por lo que no tiene ningún problema en confrontarlo. "Tú fuiste el que empezaste, ya van varias", grita.

Yo ahí tengo mi escrito y eres trabajador, yo nomás te digo, amenaza el enfermero

Al final, la doctora asegura que ella trabaja por y para los pacientes y no para los trabajadores como él.

Ya, ya, no queremos más agresiones

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no ha emitido algún posicionamiento sobre la pelea entre una doctora y un enfermero del Hospital General 72 de Tlalnepantla, Edomex.

