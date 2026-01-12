Violencia en Michoacán: Hallan 6 Cuerpos con Heridas por Balas en Apatzingán; Hay Menores

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una investigación por el hallazgo de los cuerpos de seis personas sin vida en Apatzingán, los cuales presentaban huellas de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 11:00 horas de este lunes en el crucero ubicado entre El Guayabo y Alcalde. Por esta razón, personal de la Fiscalía fue notificado y acudieron a atender la emergencia.

Los cuerpos, entre ellos de menores de edad, presentaban huellas de violencia.

Tras el levantamiento de indicios, los cuerpos, que presentaban impactos de arma de fuego, fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde se les practicarán las necropsias de ley

Asimismo, localizaron casquillos percutidos y dos útiles de calibre 7.62 que fueron localizados en la zona.

¿Qué se sabe de las 6 víctimas halladas en Apatzingán, Michoacán?

Las indagatorias por estos hechos continúan, no obstante, hasta el momento se sabe que todas las víctimas son hombres, presuntamente entre ellos hay dos menores de edad.

La Fiscalía estatal indicó que continúa con las actuaciones ministeriales y periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las víctimas y la localización de quienes resulten responsables, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

Realizan bloqueos en Apatzingán

Un grupo de manifestantes realizó un bloqueo en sobre la vía Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del acceso al municipio de Buenavista Tomatlán, donde incendiaron llantas para impedir el paso. Lo anterior, en exigencia a la aparición con vida de 6 personas, cuatro adultos y dos menores de edad, quienes fueron reportadas como desaparecidas.

Sus seres queridos indicaron que desaparecieron luego de que presuntamente fueron detenidos por elementos federales en el municipio de Buenavista Tomatlán.

Pero después de algunas horas, retiraron su protesta cuando se informó el hallazgo de 6 cuerpos en el tramo carretero de Apatzingán, Michoacán.

Sin embargo, volvieron a impedir el paso pero ahora en la carretera Apatzingán–Aguililla, por lo que las siguientes localidades se vieron afectadas:

Pinzándaro

El Terrero

Catalinas

El Razo

Buenavista Tomatlán

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las tareas de identificación de las víctimas. También se desconoce si se llevarán a cabo más movilizaciones para pedir la aparición con vida de las personas que fueron reportadas como desaparecidas.

