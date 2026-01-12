Explosión en Coyoacán: Trabajos de Rehabilitación de Edificio Tardarán Hasta un Año, ¿Cómo Serán?

El edificio dañado por la explosión en Coyoacán será rehabilitado. No obstante, los trabajos en el inmueble podrían extenderse hasta un año debido a que en una zona la intervención será mayor. También se informó que dos personas continúan hospitalizadas.

De acuerdo con las autoridades, el edificio está ubicado en la esquina de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses en la colonia Paseos de Taxqueña, ya fue revisado por personal especializado, por lo que el apuntalamiento y dictámenes de daños están listos. En tanto, el director del Programa de Reconstrucción de Vivienda Social de la Secretaría de Vivienda, Ernesto Noriega, señaló que una de las principales intervenciones fue la mitigación de riesgo.

En este momento se están generando ya los estudios y el proyecto para la rehabilitación del inmueble (...) La ciudad asumirá los costosos de la rehabilitación

Asimismo, indicó que no se demolerá, más bien habrá una rehabilitación estructural de acuerdo a las normas. Es decir, que no solo será una cuestión “cosmética”, el objetivo es la rehabilitación estructural.

Las autoridades también señalaron que durante las revisiones en el edificio dañado por la explosión en Coyoacán, identificaron que las instalaciones de gas tienen serios problemas. Así lo aseguró Jorge Peña de Protección Civil de la demarcación.

Hay que cambiar algunos de los tanques estacionarios. Hemos encontrado tanques estacionarios que ya están fuera de norma, que ya cumplió su vida útil de 10 años y no tienen mantenimiento

¿Cómo serán los trabajos de rehabilitación en el edificio dañado por explosión en Coyoacán?

Según la Secretaría de Vivienda de la CDMX, después de haber hecho la revisión correspondiente y el estado que mantiene estructuralmente el edificio, será necesario desalojar de manera completa 6 departamentos. Lo anterior, porque en estas viviendas habrá una intervención mayor.

Ahora bien, en el resto de los departamentos, según la dependencia, no será necesaria la desocupación total. Pero ojo, ya que durante el tiempo que duren los trabajos -que puede ser de ocho meses a un año- lo que quede en el sitio será resguardado de manera permanente.



Este fin de semana comenzó la mudanza de varios vecinos a quienes se les dotó de lo necesario para sacar sus bienes. Además, esta semana se prevé avance en el programa relacionado con la cobertura de pago de la renta de las familias que así lo decidan.

Se informó que se les apoyará con una renta de 8 mil pesos para 24 familias que habitaban el edificio. Luego de la explosión, un total de 2 mil 500 vecinos de tres manzanas fueron evacuados de la zona.

En el lugar 500 personas de diversas áreas de gobierno continúan trabajando y se tiene el reporte de que al menos 8 ocho camiones de volteo han retirado escombros y vidrios de la zona.

