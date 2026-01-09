Adulto Mayor en Silla de Ruedas es Abandonado en Calle por Hijo en Tamaulipas: “Prometió Volver”

Un adulto mayor en silla de ruedas fue abandonado por su propio hijo en calles del municipio de El Mate, Tamaulipas; le dijo que regresaría por él.

Según los primeros reportes, el hombre de 77 años de edad fue hallado en la vía pública, cerca de una secundaria. Los vecinos se percataron de su presencia por la mañana; presuntamente lo dejaron en la calle toda la noche.

Cuando se acercaron a él, el hombre solo traía consigo una bolsa con ropa y una cobija. Les contó a las personas que vivía con su hijo en Matamoros, pero lo llevó hasta El Mate. En este punto le dijo que lo esperara, ya que tenía que ir a comprar agua y otros productos.

Le prometió que iba a volver, pero no regresó

Por esta razón, le brindaron ayuda y llamaron a los servicios de emergencias para brindar atención al adulto mayor, ya que pasó mucho tiempo en la intemperie.

¿Qué pasará con el adulto mayor abandonado en El Mate, Tamaulipas?

Luego de recibir el reporte de una persona de la tercera edad abandonada en calles de El Mate, acudieron policías municipales y personal del DIF, quienes, a través de la Procuraduría de Protección a Adultos Mayores, le brindaron la atención al señor, que fue identificado como Óscar y reportado por abandono familiar.

Su situación se analiza jurídicamente y se le atiende con trabajo social, apoyo psicológico y de salud

Asimismo, indicaron que lograron localizar a la familia, a quienes les solicitaron que se apeguen a las disposiciones legales en su cuidado. Hasta el momento se desconoce si el hombre ya se encuentra con su familia o las autoridades procederán en su contra por abandonar al señor.

El segundo caso de abandono de adultos mayores en Tamaulipas

Este es el segundo caso reciente en el que abandonan a un adulto mayor en Tamaulipas. El otro ocurrió en inmediaciones de la carretera a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, cuando los habitantes se percataron de la presencia de una mujer en silla de ruedas abandonada.

Fue identificada como Nilda Perales Ramos, de 84 años de edad y originaria de Laredo, Texas. Durante un momento en el que tuvo conciencia suficiente, pudo declarar esos datos.

Al momento, no se ha localizado algún familiar o persona que la conozca en Matamoros y continúan los esfuerzos para ampliar la búsqueda de familiares a Laredo, Texas.

