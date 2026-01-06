Paciente Llega a Hospital del IMSS con Diarrea y Termina con Derrame Cerebral en CDMX, ¿Qué Pasó?

Un hombre llegó con diarrea al hospital y terminó con un derrame cerebral, por lo que los familiares del paciente de la Clínica 47 del IMSS en Iztapalapa, Ciudad de México, denuncian una presunta negligencia médica por parte del personal de salud.

Durante un bloqueo en Periférico Oriente, con dirección a Zaragoza, los familiares y amigos de Víctor Hugo, indicaron que el hombre ingresó “bien” a la clínica el pasado 23 de diciembre.

Venía por una diarrea... después nos salen que ya fueron los riñones, dijo a N+ Oscar Franco, familiar del paciente

Asimismo, indicó que luego de que les informaron que el estado de salud del hombre se agravó, principalmente en lo que compete a los riñones, recibieron la noticia de que el daño también estaba en el cerebro.

(Nos dijeron) Que ahorita ya le dio un derrame cerebral... Él venía bien

¿Qué dicen las autoridades sobre la presunta negligencia médica en el IMSS?

Mientras realizaban el bloqueo cerca de la Clínica 47 del IMSS, los manifestantes indicaron que los médicos les solicitaron medicamentos, por lo que compraron todo lo que solicitaron con tal de que su familiar se recuperara.

Sin embargo, de manera repentina les impidieron el paso para poder ver a Víctor Hugo y conocer cómo va su estado de salud o lo que ocurrirá con él.

Los doctores nos han pedido medicamento, lo hemos comprado, después ya no lo dejaron entrar, nos rompieron hasta el pase de visita

Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no se ha pronunciado al respecto sobre la presunta negligencia médica que refieren ocurrió en la Clínica 47 en Iztapalapa.

Asimismo, se desconoce cuál es la evolución del paciente, con el que sus seres queridos no han vuelto a hablar desde que ingresó al hospital.

Video: Manifestantes Denuncian Negligencia Médica en Calles de Iztapalapa, CDMX

¿La diarrea es peligrosa?

Según especialistas, la enfermedad diarreica aguda EDA, (Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A09, CIE-10) consiste en la expulsión de tres o más deposiciones líquidas, con o sin sangre, en 24 horas, que adopten la forma del recipiente que las contiene.

El episodio diarreico es aquel que cumple el criterio anterior y termina cuando el último día con diarrea es seguido con al menos 48 horas, de deposiciones normales

Ahora bien, una de las principales señales de alerta cuando una persona presenta diarrea es la deshidratación extrema. Y es que cuando se pierden líquidos y electrolitos de forma masiva, el cuerpo sufre cambios drásticos que pueden afectar la circulación sanguínea.

Por ejemplo, al haber menos líquidos en el organismo, la sangre se vuelve más “espesa”, lo que dificulta el flujo por las arterias y puede facilitar la formación de coágulos.

También se puede presentar una baja en la presión arterial, incluso puede ser tan grave que el cerebro no reciba suficiente oxígeno y eso derive en un infarto cerebral.

Otra es la inflamación sistémica, la cual se presenta cuando hay una infección grave (cólera o sepsis intestinal). En este caso la inflamación puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de una ruptura o bloqueo.

¿Cómo saber si la diarrea es grave?

Si tú o alguien cercano presenta estos síntomas, es necesario que acudas a ver a un médico inmediatamente:

Signos de deshidratación grave: ojos hundidos, boca muy seca, no orinar en 8 horas o piel que no regresa a su lugar al pellizcarla

Confusión, mareos intensos o somnolencia excesiva

Fiebre alta: arriba de los 39 grados

Heces con sangre o de color negro "alquitrán"

Dolor abdominal severo que no se detiene

