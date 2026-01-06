Perrito "Chicharrón" Viajaba Siempre en el Taxi de su Dueño porque Estaba Enfermo: ¿Qué Tenía?

El perrito “Chicharrón” perdió la vida luego de estar hospitalizado varios días, tras el accidente automovilístico que sufrió junto a su dueño en San Antonio Abad. Ahora se dio a conocer el motivo por el que el perrito siempre viajaba en el taxi de la Ciudad de México.

Durante las primeras horas de la Navidad 2025, una noticia sorprendió a los capitalinos. Un hombre había sido captado con comportamientos extraños a un lado de su taxi en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En las imágenes que se volvieron virales, se observa a la persona intentando “quitarse” algo del cuerpo; para ello, se sacude y da varias vueltas, presuntamente porque padecía síndrome de Ekbom, es decir, un trastorno que produce la sensación de que el cuerpo se llena de insectos. Luego sube de nuevo a su automóvil y se va del sitio.

Sin embargo, cuando el conductor circula sobre San Antonio Abad, pierde el control de la unidad y vuelca. Durante las labores para auxiliarlo, los elementos de rescate se percataron de que el conductor, quien perdió la vida al instante, no iba solo, ya que un perrito lo acompañaba en el viaje al que llamaron “Chicharrón”.

Había un perrito prensado, hicimos el mismo procedimiento (de rescate) que con una persona. Presentaba varias heridas, dijo a N+ Liliana, bombera que ayudó en la emergencia

¿Por qué el perrito “Chicharrón” iba en el taxi cuando ocurrió el accidente?

Víctor Hugo, otro bombero que participó en el rescate aseguró a N+ que luego de poner a salvo al perrito lo trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria.

En el accidente se fracturó una vértebra que le impidió mover las patas traseras.

Su familia se puso en contacto con los servicios de emergencia y les indicó que el perrito en realidad se llama “Odie”. Además, contaron los motivos por los que el animalito viajaba con Rubén, el taxista que perdió la vida en el accidente. Incluso, compartieron fotos y videos para mostrar cómo era la relación entre el perrito y su dueño, la cual inició hace 12 años.

También les indicaron que Odie-Chicharrón (como después le llamaron) todos los días viajaba en el taxi porque tenía una enfermedad que requería de cuidados constantes, por ello, Rubén lo incluía en su rutina.

(Nos dijeron que) Traía al perrito para todos lados porque él (Chicharrón) sufría de ataques epilépticos, entonces el señor lo quería mucho y se lo llevaba a trabajar para poderlo cuidar

El perrito "Chicharrón" siempre estaba junto a Rubén, ambos perdieron la vida tras un accidente. Foto: N+

Los bomberos de la CDMX explicaron que, de hecho, cuando rescataron al perrito le dio un ataque de epilepsia, lo que los alertó todavía más. Así que de inmediato se lo llevaron para recibir atención médica. La corporación estuvo atenta a su evolución, hasta le llevaban alimento para animarlo.

Comía al principio pero después dejó de comer, de tomar agua… Era una forma de ya no querer luchar, de ya no querer seguir viviendo desafortunadamente entró en paro cardíaco

Chicharrón murió el 4 de enero de 2026 luego de recibir la visita de sus familiares. “Hasta parece que se despidió de ellos”, aseguran los bomberos.

Nosotros creemos que el perrito murió de tristeza al no ver a su dueño. Creemos que también se despidió porque el mismo día que lo fueron a ver el domingo 4 en la tarde les dan la noticia de que había entrado en paro cardiaco

