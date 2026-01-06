Caso Roberto: Video Muestra a Conductor Momentos Después de Arrastrar a Biker en Iztapalapa

Un nuevo video del conductor que atropelló al motociclista, Roberto Hernández, en Iztapalapa, podría ser de ayuda en el esclarecimiento del caso, ya que las imágenes fueron captadas momentos después de que el cuerpo del biker fue abandonado en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los familiares y amigos del hombre de 52 años de edad, piden a las autoridades que el caso no quede impune. Debido a que no se trató de un percance vial entre un auto particular y un motociclista que ocurren a menudo en la Ciudad de México.

Noticia relacionada: "Él No Merecía ese Final": Dan Último Adiós a Roberto Hernández, Motociclista que Murió Arrollado

Arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente, dijo a N+ Rodrigo, su hermano menor

Roberto, Iván y Nancy, los hijos de Roberto, aseguraron que su padre no merecía tener un final así, ya que siempre fue un gran padre, hermano, amigo y trabajador. Su ausencia no podrá ser sustituida, sin embargo, piden justicia por el crimen ocurrido el fin de semana, cuando la víctima iba a recoger a su pareja sentimental al trabajo.

No hubo un accidente, esto fue con mucho coraje…Nos dejó sin un padre, sin un esposo, sin familia

Entre muestras de cariño y solidaridad, vecinos y seres queridos de Roberto acudieron a darle el último adiós y posteriormente realizaron un cortejo hasta el panteón San Lorenzo Tezonco ubicado en Iztapalapa, donde sepultaron sus restos.

Ahora se dio a conocer un nuevo video de la persona que conducía el vehículo que atropelló y arrastró por dos kilómetros al motociclista en Iztapalapa.

Video: "Él No Merecía ese Final": Dan Último Adiós a Roberto Hernández, Motociclista que Murió Arrollado

¿Qué hay en el nuevo video del conductor que atropelló a Roberto Hernández?

En el nuevo video del conductor que atropelló y arrastró al motociclista en Iztapalapa, se muestran los momentos después del hecho vial que terminó con la vida del hombre de 52 años de edad.

En las imágenes se puede ver cuando minutos después de las 23:00 horas, el auto tipo Honda City color azul, llega a inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl.

De la unidad desciende una persona que viste ropa oscura, presuntamente se trata de una mujer. Luego, se dirige hasta una vivienda y abre el portón del inmueble. Vuelve a subir al auto involucrado en el homicidio. Incluso, espera y cede el paso a otros autos que transitan por la zona y con calma lo mete por la cochera del domicilio.

Un día después la unidad fue asegurada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la calle Lago de Caima de la colonia Ciudad Lago, presentaba la cajuela abierta, un golpe visible en la parte delantera y algunos daños en el mofle.

Cercan CDMX y Edomex para dar con conductor

Hasta el momento, se sabe que las placas del auto son E85-BPC, cuyos datos fueron proporcionados por los videos de testigos del atropellamiento.

Sin embargo, las autoridades serán las encargadas de determinar si la dueña de la unidad es quien conducía el auto y le provocó la muerte al motociclista Roberto Hernández. En tanto, en el Estado de México y la Ciudad de México, hay un cerco con autoridades para localizar a la o las personas responsables.

Historias recomendadas:

EPP