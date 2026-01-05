Padre Buscador Desaparece Mientras Buscaba a su Hijo en Guanajuato; Tenía Protección Federal

José Juan Arias Corona, padre buscador, fue reportado como desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato. La última vez que lo vieron realizaba tareas para dar con el paradero de su hijo de 14 años desaparecido en junio de 2025.

Según los primeros reportes, “Juanito”, como le decían de cariño, contaba con medidas de protección federales debido al riesgo en el que vivía al buscar a su pequeño José Juan, quien desapareció luego de ser detenido por militares e integrantes de la Guardia Nacional (GN).

Noticia relacionada: Roberto Hernández: ¿Quién Era el Motociclista que fue Arrollado por 2 Kilómetros en Iztapalapa?

En la ficha de búsqueda se establece que la desaparición del padre buscador de 39 años de edad ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando fue visto en inmediaciones del rancho U. Valle de Santiago.

José Juan es de complexión robusta, tez blanca, cejas semipobladas y tiene ojos verdes. Como seña particular tiene una cicatriz por una cortada en el estómago, así como estrías.

Video: ‘Los Escarabajos’ Refuerzan Técnicas Para Buscar a Desaparecidos en Zacatecas

¿Qué pasó con la protección que tenía José Juan Arias Corona?

Luego de informarse la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, organizaciones y colectivos hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se agilicen las investigaciones que ayuden a dar con su paradero.

Lo anterior, porque se sabía que su vida estaba en riesgo al seguir en la lucha por volver a ver a su hijo; de hecho, en el momento de la desaparición, el buscador contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal.

Las cuales fueron brindadas con posterioridad a una resolución judicial, derivadas del riesgo asociado a la búsqueda de su hijo.

Además, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2025 pidió al gobierno mexicano dar respuestas en este caso y brindar apoyo y seguridad a la familia a través de la acción urgente 2121/2025.

Con la desaparición de José Juan se suma 6 personas desaparecidas por su labor de búsqueda y defensa de los derechos humanos, y 5 personas buscadoras asesinadas en 2025, dijo la organización Artículo 19

Historias recomendadas:

EPP