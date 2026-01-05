Balacera en Tepito Hoy: Ataque Armado en Chelería de la Colonia Morelos, en CDMX, Deja Un Muerto

Una balacera en una chelería de la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc provocó la movilización de servicios de emergencia en la Ciudad de México; hay un muerto.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una zona comercial en inmediaciones de Tepito, cuando varias personas fueron atacadas con arma de fuego al interior del local.

Al escuchar las detonaciones, las personas que se encontraban cerca trataron de refugiarse, mientras que otras llamaron a las autoridades para pedir ayuda, ya que en un negocio encontraron a dos personas lesionadas.

¿Qué pasó en Tepito Hoy 5 de enero de 2026?

Luego de la llamada de emergencia, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con la finalidad de verificar la situación. En el lugar encontraron a varias personas heridas por impacto de bala, una de ellos ya no contaba con signos vitales. El hombre de 22 años perdió la vida por lesiones en la región dorsal y el antebrazo izquierdo.

Por ello, solicitaron la presencia de una ambulancia para brindar la asistencia médica. La SSC informó que en el lugar atendieron a una mujer de 70 años de edad con herida por disparo de arma de fuego en región escapular del lado izquierdo, y a otra de 34 años con herida de bala en el brazo izquierdo, por lo que fueron trasladadas a un hospital para su pronta atención médica.

La balacera en Tepito hoy 5 de enero provocó pánico entre las personas que se encontraban en la zona comercial, debido a que se encuentra llena por las compras en vísperas de Día de Reyes Magos.

Sin embargo, a pesar del susto por el que atravesaron, la actividad comercial continuó de manera normal.

