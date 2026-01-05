Falso Elemento de la Guardia Nacional Roba Escuela de Computación en Centro de Tlaxcala

Un falso elemento de la Guardia Nacional (GN) asaltó una escuela de computación e inglés ubicada en el centro histórico de Tlaxcala; autoridades ya lo buscan.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un asalto en inmediaciones de la avenida Miguel de Lardizábal y Uribe.

Al lugar llegaron integrantes de la Policía Municipal, quienes verificaron la situación y llevaron a cabo las primeras indagatorias. En el sitio las víctimas explicaron que mientras realizaban sus labores en el Instituto de Cómputo e Inglés de Oriente, un sujeto se acercó.

Luego pidió ingresar al lugar, ya que era el “capitán Mendoza” de la Guardia Nacional (GN) en Tlaxcala. Una vez adentro, comenzó a amenazar a los alumnos y personal para exigirles sus pertenencias de valor, por lo que se llevó dinero en efectivo y celulares.

Una vez que cometió el robo, huyó a pie con dirección a la colonia 20 de noviembre, momento que aprovecharon para pedir auxilio a los policías de Tlaxcala.

¿Qué se sabe del falso elemento de la Guardia Nacional que asaltó en Tlaxcala?

Las personas afectadas indicaron a las autoridades que el sujeto dijo ser de la Guardia Nacional (GN), así que confiaron en él. Vestía ropa oscura y, luego de cometer el atraco, huyó de inmediato.

Por lo tanto, se llevó a cabo un operativo para tratar de localizarlo y así lograr su aprehensión; no obstante, hasta el momento no se ha informado algún detalle que sume a la investigación.

¿Cuál es la sanción por fingir ser de la Guardia Nacional?

Las autoridades no han brindado mayor información sobre el sujeto que se hizo pasar por un elemento de la Guardia Nacional (GN) para robar una escuela de computación, así como de la posible sanción a la que se hará acreedor.

No obstante, según el artículo 250 del Código Penal Federal, establece que el uso indebido de grados jerárquicos, uniformes o insignias de fuerzas de seguridad, como la GN, está penado, ya que es un delito.

Por ello, la persona que incurra en esta falta puede ser sancionada con uno a 6 años de prisión. También con una multa de 100 a 300 días (calculados en UMA). Aunque se puede añadir una agravante, al tratarse de las Fuerzas Armadas de México.

