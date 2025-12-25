Captan a Mujer Usando Metro CDMX como Spa: Se Corta las Uñas de los Pies en el Vagón

El Metro CDMX es el lugar donde ocurren una serie de eventos curiosos. Hace unos días unas mujeres y niños fueron captados usando las escaleras como resbaladilla. Luego, el vagón exclusivo fue el escenario de una pelea campal entre mujeres en la que un bebé recibió jaloneos y golpes. En esta ocasión, una mujer fue captada usando un vagón como spa, ya que se iba cortando las uñas de los pies.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento en el que la usuaria aprovechó su viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para darse una “garrita” de gato en los pies.

Noticia relacionada: Captan a Mujeres y Niños Usando Escaleras de Línea 7 del Metro CDMX como Resbaladilla

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Línea 12 del Metro CDMX. En las imágenes que se volvieron virales, se observa a una usuaria en la zona de los vagones para mujeres. La pasajera que porta un cubreboca, va sentada con una pierna sobre los asientos, pero su pie no lleva calzado, mucho menos calceta.

Luego, se ve cómo se corta las uñas de uno de los pies. En otra fotografía se ve cómo el mantenimiento se quedó solo en las extremidades inferiores, pues también aparece limando las uñas de sus manos.

Video: ¿Cómo Funcionan los Nuevos Simuladores para Conductores del Metro CDMX?

¿Qué dicen las autoridades sobre la mujer que se corta las uñas en el Metro CDMX?

El resto de las pasajeras sigue el viaje en el Metro, tal vez no se percataron de que el vagón se convirtió en un spa. Este hecho causó varias opiniones entre los usuarios, ya que aseguran se trata de un acto insalubre y poco higiénico.

Eso es insalubre y sí se le puede llamar a seguridad porque es foco de infección y atenta contra la salud de las personas

Un comportamiento antihigienico, ya hay gente muy desubicada

Aunque también hay personas que señalan que no es un acto que solo refleja todo lo que puede hacer durante su trayecto en el transporte público, el cual luego puede ser demasiado por los retrasos en el servicio.

Hay que aprovechar el tiempo

De tanto trabajar no le da tiempo de hacer eso en su casa

Hasta el momento las autoridades del Metro CDMX no se han pronunciado por las imágenes de la mujer que fue captada cortándose las uñas de los pies en la Línea 12.

Historias recomendadas:

EPP