¿Qué Pasó en Metro Indios Verdes? Detienen a Sujeto en Vagón por Asaltar a Mujer en CDMX

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de la detención de un sujeto señalado de agredir y asaltar a una mujer en inmediaciones del CETRAM Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en el paradero ubicado en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte de la colonia Residencial Zacatenco.

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad se acercó a los policías para solicitar ayuda, ya que minutos antes había sido agredida por un sujeto y posteriormente despojada de sus pertenencias.

¿Cómo detuvieron al presunto ladrón en Indios Verdes?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que una vez que los policías obtuvieron información clave para localizar al presunto responsable. Por lo tanto, se dieron a la tarea de su localización y fue en uno de los andenes donde fue ubicado y en apego a los lineamientos policiales le realizaron una revisión preventiva.

En la inspección al hombre de aproximadamente 50 años de edad, le aseguraron una bolsa color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La víctima reconoció plenamente al detenido, por lo que le comunicaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

