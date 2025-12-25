Papá Da Motocicleta a Menor por Navidad y Momentos Después Muere al Chocar en Nayarit

Los momentos de alegría que tenía una familia en Navidad se esfumaron en instantes, cuando un menor de edad murió durante un accidente en la motocicleta que su papá le dio como parte de la celebración decembrina en Tepic, Nayarit.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las autoridades fueron notificadas de un fuerte incidente vial en el bulevar Luis Donaldo Colosio a la altura de la colonia Tierra y Libertad.

Al lugar llegaron de inmediato los servicios de emergencia, en el sitio encontraron una motocicleta practicamente destruida y dos personas lesiondas; eran menores de edad. En el sitio le brindaron los primeros auxilios a los adolescentes de 12 y 13 años de edad.

Sin embargo, este último ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que sufrió por el impacto con la motocicleta. La zona fue acordonada para realizar las primeras investigaciones, en tanto, el otro menor fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

¿Cómo fue el accidente donde murió el menor con la motocicleta?

Los testigos relataron a medios locales que los jóvenes circulaban por la vialidad presuntamente a exceso de velocidad. Lo anterior provocó que no respetaran el semáforo de uno de los cruces y fueron impactados por una camioneta.

Debido al choque, ambos menores salieron proyectados varios metros y se estrellaron contra el pavimento. En el lugar aseguraron al conductor del vehículo quien fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Al sitio llegaron elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de hacer las indagatorias, así como el levantamiento de indicios que ayuden al esclarecimiento del caso.

Asimismo, se presentaron los padres del menor fallecido. El padre refirió que momentos antes le dio a su hijo la motocicleta para que diera una vuelta, porque era Navidad.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes en las que se observa cuando los papás de la víctima mortal abrazan el cuerpo mientras esperan el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).



