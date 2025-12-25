Síndrome de Ekbom: ¿Cómo se Origina la Sensación de que el Cuerpo se "Llena" de Insectos?

El Síndrome de Ekbom es una enfermedad psiquiátrica poco conocida, no obstante, las personas que la padecen tienen problemas para llevar sus actividades cotidianas y hasta poner su vida en riesgo, como la volcadura que dejó un taxista muerto porque tuvo una crisis al sentir que su cuerpo se llenaba de insectos mientras circulaba en la Ciudad de México. ¿Cómo se origina este trastorno?

Los especialistas señalan que el síndrome de Ekbom, también conocido como parasitosis delirante (PD) o infestación delirante, representa una enfermedad psiquiátrica poco común. Además, como se manifiesta como una expresión de angustia psicológica o cuadro psiquiátrico complejo, interviene en el funcionamiento diario y social de la persona.

El síndrome de Ekbom es considerado una enfermedad rara y es más común en mujeres. Los expertos indican que la PD está ligada con otras enfermedades psiquiátricas y también hay casos donde el abuso de drogas como cocaína y anfetaminas, pueden ser una causante de dichas sensaciones.

Ahora bien, las personas que padecen Ekbom indican que tienen sensaciones táctiles en la piel y ven insectos, aunque otras personas les aseguren que no está ocurriendo eso. Los primeros en detectar el síndrome generalmente son los dermatólogos, ya que los pacientes acuden a ellos para mencionar que tienen problemas en la piel.

¿Qué provoca el síndrome de Ekbom?

Este síndrome fue referido por primera vez entre 1937 y 1938, cuando el neurólogo sueco, Karl Axel Ekbom, lo describió como delirio presenil de infestación. Posteriormente, fueron Wilson y Miller, quienes lo definieron como parasitosis delirante. Su aparición puede surgir como consecuencia de otro padecimiento, como:

Esquizofrenia

Trastorno bipolar

Depresión

Ansiedad

Trastorno obsesivo-compulsivo

Además, otras afecciones neurológicas pueden contribuir a estas alucinaciones de insectos en el cuerpo, por ejemplo, demencia, esclerosis múltiple, meningitis y hasta complicaciones después de una neurocirugía.

El tratamiento del síndrome de Ekbom se basa en la confianza entre el especialista y el paciente, pero también los fármacos son clave para ayudar a la persona, tales como los antipsicóticos, pero ojo, porque las dosis deben estar vigiladas por los médicos.

Los doctores explican que es normal que haya sensaciones incómodas al pensar en insectos, no obstante, advierten que esta percepción tiene que ser transitoria y no debe persistir, ni alterar las actividades cotidianas, porque si eso ocurre puede convertirse en un problema mal diagnosticado.

