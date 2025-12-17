Captan a Mujeres y Niños Usando Escaleras de Línea 7 del Metro CDMX como Resbaladilla

En el Metro CDMX siempre ocurren situaciones que dan mucho de qué hablar, puede ser desde los retrasos en el servicio, la presencia de algún animalito en zona de vías o trabajos de renovación. En esta ocasión captaron a dos mujeres y menores de edad usando las escaleras de la Línea 7 como resbaladilla.

A través de redes sociales, se dio a conocer el momento en el que los usuarios aprovecharon que las instalaciones no estaban tan saturadas, para “divertirse” en un tobogán improvisado.

En las imágenes se observa cuando las mujeres se deslizan por los escalones y levantan los brazos como en los juegos mecánicos de la feria. Los menores que las acompañan replican la acción.

Asimismo, se puede ver cómo en el descanso de las escaleras se ponen de pie y de nueva cuenta vuelven a sentarse con la intención de deslizarse hasta el final.

¿Qué dijeron las autoridades del metro por el uso de escaleras como resbaladilla?

Luego de darse a conocer el video del momento exacto en el que dos mujeres y dos menores usan las escaleras del Metro CDMX como resbaladilla, los usuarios tuvieron opiniones encontradas. Debido a que algunas personas mencionan que las escaleras del Sistema de Transporte Colectivo (STC) están muy desgastadas:

Las escaleras están lisas por falta de mantenimiento. Si bien su acción no está bien, está demostró la falta de mantenimiento en el metro

Pero también usuarios señalaron que la acción pudo terminar en algún daño para los involucrados o personas que estuvieran cerca, por lo que no se debe hacer.

Gente que pone en riesgo su vida por ser graciosos, de verdad que falta de educación y respeto hacia los demás

Hasta el momento, las autoridades del Metro CDMX no se han pronunciado al respecto. Este hecho ocurre días después de que dos incidentes en escaleras pusieron en riesgo a usuarios del STC.

El primero de ellos fue el accidente en las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, donde una mujer que llevaba varias bolsas voluminosas, perdió el control y derribó a las personas que iban detrás de ella como en "efecto dominó"; 12 personas resultaron lesionadas.

Mientras que el segundo caso ocurrió en la estación Viveros de la Línea 3, donde una menor de edad cayó de las escaleras fijas y se golpeó fuertemente en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en la alcaldía Benito Juárez.

