Buscan a Familiares de Adulta Mayor Abandonada en Silla de Ruedas en Carretera de Tamaulipas

El caso de la adulta mayor abandonada en una silla de ruedas en una carretera de Matamoros, Tamaulipas, causó indignación y también la movilización de autoridades, por lo que ahora están en búsqueda de la familia de la víctima de aproximadamente 90 años de edad.

Luego de darse a conocer el caso, el Sistema DIF de la entidad informó que a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, se trabaja para localizar a los familiares de la mujer de la tercera edad.

Solicita tu ayuda para localizar a familiares de la siguiente adulta mayor de quién se desconoce su identidad y fue encontrada en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas

En sus redes sociales publicaron una fotografía en la que se observa a detalle el rostro de la adulta mayor, quien presuntamente fue hallada inconsciente en una silla de ruedas.

Por ello, pusieron a disposición de la sociedad los siguientes medios de contacto para brindar información que ayude a la ubicación de las personas responsables de la adulta mayor:

Teléfono: 834 110 0141 y 8688109550 Ext. 1024

Correo electrónico: personasmayores@diftamaulipas.gob.mx

¿Qué se sabe de la adulta mayor abandonada en Tamaulipas?

Según los primeros reportes, el hallazgo de la mujer de aproximadamente 90 años de edad ocurrió este martes cuando algunas personas se percataron de que estaba sola a la altura del kilómetro 15 de la vialidad.

Los testigos refirieron a medios locales que la adulta mayor llevaba varias horas en el lugar, así que al notar que no era atendida por alguna persona, de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia, debido a que el clima era muy frío y estaba indefensa.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención médica de emergencia y la trasladaron al Hospital General de Matamoros para valorar a fondo su estado de salud, debido a que estuvo expuesta a la intemperie durante mucho tiempo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la adulta mayor, sin embargo, algunas personas indican que podría tratarse de una ciudadana extranjera, pero es información que las autoridades no han confirmado, por lo que continúan las indagatorias.

