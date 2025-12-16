Niña de 4 Años Sobrevive Luego de Ser Aplastada por un Auto en Chiapas

Una niña fue atropellada mientras jugaba en un estacionamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y sobrevivió; el accidente quedó grabado en video. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones del Mercado Popular del Norte, cuando la pequeña y otro menor se encontraban en medio de los autos.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cuando la menor y su hermano están agachados frente a un automóvil.

Noticia relacionada: Familia Michoacana Cobraba 2 Pesos por Kilo de Pollo a Comerciantes en Edomex; Así los Atraparon

Los pequeños disfrutan de la tarde jugando con algunas cosas en el suelo, por lo que no se percatan que varias personas suben a la unidad. En algún momento el niño se aleja, pero la pequeña sigue jugando.

Video: Madre e Hija Atropelladas por Unidad del Transporte Público en Guadalajara

¿Qué pasó con el conductor que atropelló a la niña en Chiapas?

Sin embargo, el conductor del coche avanza sin tomar en cuenta que la niña permanece en el lugar, ya que por la altura, probablemente no la vio. Una de las llantas del auto pasa encima de la pequeña. Al levantarse el vehículo el chofer queda confundido y mira hacia varios lados.

Es el hermanito de la niña quien se acerca a la ventanilla para avisarle que su hermana está debajo del auto. En ese instante bajan al menos tres personas que iban en el automóvil.

Un familiar de la menor corre para ayudarla a salir y la abraza mientras le hace algunos reclamos al conductor.

Hasta el momento se desconoce si el conductor fue presentado ante las autoridades por atropellar a la niña, así como el estado de salud de la pequeña que sobrevivió a este accidente.

Historias recomendadas:

EPP