Familia Michoacana Cobraba 2 Pesos por Kilo de Pollo a Comerciantes en Edomex; Así los Atraparon

La detención de presuntos integrantes de la Familia Michoacana reveló el modus operandi para extorsionar a comerciantes de pollo en Toluca, Edomex; estos son los detalles.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue gracias a una investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público que se logró la aprehensión de al menos 6 hombres presuntamente vinculados con la célula delictiva, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita.

Noticia relacionada: Del Festejo a la Tragedia: Convivio Navideño Termina en Riña en Reynosa; Hay un Muerto

Quienes también están relacionados con el delito de extorsión en agravio de comerciantes en el Norte de la entidad

Las personas sospechosas detenidas por elementos de la FGJEM y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), fueron identificadas como:

Cristian “N”

Gerardo “N”

Armando “N”

Ángel “N”

Lázaro “N”

Alan “N”

Video: Informe de Seguridad en México: Confirman Que 56% de las Extorsiones Provienen de 12 Cárceles

¿Cómo extorsionaba la Familia Michoacana a polleros en Edomex?

Las autoridades indicaron que las investigaciones comenzaron desde noviembre, cuando la víctima realizó su denuncia ante las amenazas recibidas.

Se refiere que el comerciante estaba en su negocio dedicado a la venta de pollo y mientras trabajaba de manera cotidiana, se presentaron varios hombres quienes dijeron ser integrantes de la Familia Michoacana.

Entonces, lo amenazaron para que entregara su “cuota”, la cual consistía en:

Por cada kilo de pollo que vendiera, tendría que pagar dos pesos, ya que en caso de no hacerlo le causarían daño.

Luego, la cantidad recolectada la tenía que llevar los días 15 y 30 de cada mes a un local comercial también dedicado a la venta de pollo, ubicado en la carretera Villa Victoria - Carmona - El Oro, en el barrio El Pintal El Depósito del municipio de San José Del Rincón.

Con el avance en las pesquisas, esta Representación Social solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial una orden de cateo para dicho inmueble

En el operativo fueron asegurados los presuntos implicados, además de varios sobres amarillos con diferentes cantidades económicas por un monto total de 172 mil 980 pesos por lo que al término del mandamiento judicial el inmueble quedó asegurado en tanto continúan las investigaciones correspondientes.

Las personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario de El Oro. Aunque el proceso continúa, según la ley, por el delito de recursos de procedencia ilícita podrían obtener una penalidad de hasta 15 años de prisión.

Historias recomendadas:

EPP