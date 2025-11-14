Detienen a Uziel "N", líder de una Célula de la Familia Michoacana que Opera en Tláhuac, CDMX

Uziel Jesús Sánchez Martín, líder de una facción de la Familia Michoacana que opera en Tláhuac fue detenido junto con otros dos hombres.

Es identificado como autor intelectual de un ataque durante un velorio en la colonia 3 de Mayo en febrero pasado. Hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en contra de los asistentes. Una menor de edad y una mujer murieron, mientras que cinco personas más resultaron heridas.

Junto a Uziel "N" fueron detenidos Jorge Enrique "N" y Félix Jesús "N", sus principales operadores, dedicados a la venta y distribución de droga en Tláhuac.

Además a Uziel "N" se le vincula con el homicidio de una mujer que viajaba en su vehículo en la colonia Selene, también en febrero en la misma alcaldía. Luego de dispararle a la víctima, ésta se impactó contra varios autos que estaban estacionados.

Así identificaron al líder de una facción de la Familia Michoacana que operaba en Tláhuac

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hizo trabajos de investigación y lo identificó.

Durante un recorrido en la colonia Amsa, alcaldía Tlalpan, la policía localizó una camioneta con tres hombres quienes actuaban de manera inusual, al marcarles el alto, se les hizo una revisión por lo que se les decomisaron armas, droga, celulares y una camioneta con placas de Michoacán.

