Matan a Mototaxista en Posible Ataque Directo en Azcapotzalco, CDMX

La noche de este viernes 14 de noviembre 2025, se registró un ataque al parecer de forma directa en contra de un mototaxista que circulaba por calles de la colonia Pro Hogar en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana y servicios de emergencia llegaron al lugar. Minutos después familiares de la víctima también llegaron al sitio.

Así ocurrió el ataque contra el mototaxista

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba en su mototaxi cuando fue atacado por hombres que también circulaban en otra moto. El área fue acordonada por policías capitalinos, en tanto, se busca a los responsables

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni la identidad de la víctima.

