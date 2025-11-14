¿En Qué Ciudades de México Habrá Marchas de 'Generación Z' y 'Bata Blanca' Este 15 de Noviembre?

Diversas movilizaciones se tienen previstas este sábado 15 de noviembre de 2025, no solo en la Ciudad de México, sino también en diversas partes de todo el país. En N+ te decimos la lista completa de la ciudades y donde se reunirán.

Marcha de la 'Generación Z'

❌HILO DE TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS Y DEL MUNDO CONFIRMADAS ❌



⬇️Busca tu ciudad⬇️ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 14, 2025

Los organizadores de la marcha de la Generación Z mencionan que tendrá un alcance en más de 50 ciudades, en las que se unirán para protestar contra la corrupción e inseguridad, de acuerdo con los mensajes que ha compartido el colectivo.

¿En qué estados y ciudades se espera marcha de la Generación Z?

En Ciudad de México, se tiene previsto que comience a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y avance en Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo capitalino.

Baja California Sur,A las 11:00 horas la cita es en La Paz, en el Malecón; y en Cabo San Lucas, en la plaza Amelia Wilkes.

Baja California, en Mexicali, a las 17:00 horas.

Campeche, a las 11:00 horas empezará en el Monumento a los Héroes de San Francisco.

Chiapas, a las 9:00 horas en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

Chihuahua a las 11:00 horas en la glorieta de Pancho Villa.

Coahuila, la marcha será en diversos municipios.

Colima, a las 16:00 horas en el Jardín de la Libertad.

Durango, a las 17:00 horas en avenida 20 de Noviembre.

Edomex, en Toluca, a las 11:00 horas, en el Monumento a los Niños Héroes.

Guanajuato, a las 16:00 horas en la Plaza Principal de León.

Guerrero, a las 11:00 horas en Chilpancingo, en el Monumento a las Banderas, además, en Acapulco, en la Diana Cazadora.

Hidalgo, a las 11:00 horas en el Reloj Monumental de Pachuca.

Jalisco, a las 11:00 horas en la Glorieta de los Desaparecidos en Guadalajara.

Michoacán, 11:00 horas en la Plaza del Caballito de Morelia.

Morelos, a las 11:00 horas en la iglesia del Calvario de Cuernavaca.

Nayarit, a las 10.00 horas, enfrente del Palacio de Gobierno.

Nuevo León, a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes.

Oaxaca, a las 11:00 horas en la Fuente de las Ocho Regiones.

Puebla, a las 11:00 horas en el “El Gallito” en Paseo Bravo.

Querétaro, a las 11:00 horas en el Jardín Zenea.

Quintana Roo, a las 11:00 horas en Chetumal en el Monumento a la Bandera.

San Luis Potosí, a las 11:00 horas, en el Jardín de Tequis

Sinaloa, a las 12:00 horas en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, en Culiacán.

Sonora, a las 11:00 horas en Plaza Zaragoza de Hermosillo.

Tabasco, a las 11:00 horas en Parque de los Guacamayos, Villahermosa.

Tamaulipas, a las 11:00 horas en la Plaza Hidalgo de Ciudad Victoria.

Tlaxcala, a las 11:00 horas en las Escalinatas hasta el Palacio de Gobierno.

Veracruz, a las 11:00 horas en el Parque Juárez de Xalapa.

Yucatán, a las 11:00 horas en el Monumento a la Patria, Mérida.

Zacatecas, a las 11:00 horas en la Plazuela Goitia.

Gobernador de Tamaulipas llama a la serenidad, la cordura y el respeto mutuo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, difundió a través de redes sociales un mensaje en el que hace un llamado a los asistentes a la marcha de la “Generación Z” a “mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo”.

De acuerdo con el mandatario local, el gobierno de Tamaulipas estará atento a la marcha del sábado 15 de noviembre.

Cercano a las voces de nuestra juventud, a la que seguiremos acompañando para que se desarrolle, participe y alcance plenamente sus metas

Mensaje del gobernador @Dr_AVillarreal sobre la marcha de la “Generación Z” pic.twitter.com/rKc14XnYYu — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) November 14, 2025

Marcha de Bata Blanca

La Marcha de Bata Blanca se tiene prevista también este sábado 15 de noviembre en diversas ciudades del país, en la que acudirán médicos, enfermeras, para exigir mejoras en el sector salud; en la Ciudad de México se tiene previsto que el punto de reunión sea en el Ángel de la Independencia.

¿A qué hora comenzará la Marcha de Bata Blanca en CDMX?

Se tiene previsto que comience a las 10:00 horas y el punto de reunión es en el Ángel de la Independencia, para avanzar hacia el Centro Histórico capitalino, esta protesta coincidirá con la marcha de la Generación Z, aunque son independientes.

¿Cuántas ciudades tendrán la marcha de Bata Blanca?

Se espera que al menos 39 ciudades del país realicen la marcha de Bata Blanca, entre ellas León, Celaya y San Luis Potosí, para exigir al Gobierno Federal mejores condiciones hospitalarias.

Movimiento del sombrero

El movimiento del sombrero también convoca a movilizarse en diversas ciudades de al menos 24 estados este sábado 15 de noviembre de 2025, bajo el lema “México se levanta”, para exigir justicia y mayor seguridad en el país, en memoria de Carlos Alberto Manzo, presidente municipal de Uruapan, que fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

¿A qué hora será la marcha en CDMX del movimiento del sombrero?

Según los organizadores, la movilización del movimiento del sombrero en la capital del país se tiene previsto que comience a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX y se pide a los asistentes traer puesta una playera blanca y un sombrero.

Estos estados contemplan protestas del movimiento del sombrero

Ciudad de México

Aguascalientes

Chihuahua

Guanajuato

Quintana Roo

Sinaloa

Baja California

Jalisco

Sonora

Nuevo León

Oaxaca

Durango

Coahuila

Hidalgo

Querétaro

Edomex

Puebla

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

Tamaulipas

Guerrero

Morelos

Chiapas

