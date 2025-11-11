Bloqueos Programados en CDMX: Desde la CNTE, Gen Z, Movimiento del Sombrero y Hasta Agricultores

Para quien desea realizar compras en las calles de la Ciudad de México por El Buen Fin 2025 o aprovechar el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana, debes tomar tus precauciones, ya que se prevén bloqueos y marchas que están programadas en los próximos días de noviembre de 2025: desde maestros de la CNTE, la Generación Z, el "Movimiento del Sombrero" y productores del campo.

Movilización de la CNTE

Integrantes de la CNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció diversas movilizaciones en toda la República Mexicana y un paro de 48 horas; ¿por qué? Aseguran que se ha incumplido con los acuerdos a los que habían llegado y no se han resuelto las mesas de negociación.

Esto es lo que exige la CNTE y el motivo de sus nuevas movilizaciones

Abrogación de la Reforma Educativa

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Justicia y estabilidad laboral

Mayor presupuesto

Fortalecimiento del sector salud

¿Cuándo planea hacer bloqueos la CNTE en CDMX?

La CNTE asegura que los bloqueos serán el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, especialmente en el Centro Histórico de la capital del país, donde buscarán bloquear el paso a Palacio Nacional y colocar un plantón en el Zócalo de la CDMX.

Hora: Desde las 6:00 horas, previo a la Mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Marcha de la Generación Z en CDMX

Marcha de la Generación Z. Foto: Reuters

Otra movilización es la segunda marcha de la Generación Z, luego de la realizada el 8 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México.

Este día será la segunda marcha de la Generación Z en CDMX

Los organizadores mencionan en redes sociales que la marcha se realizará el sábado 15 de noviembre con el objetivo llegar a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Estas son las vialidades que serán afectadas el sábado 15 de noviembre

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Avenida 5 de Mayo

Calles aledañas al Zócalo

Hora: 11:00 horas, en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma.

¿Qué exigencias tiene el movimiento Generación Z?

El movimiento Generación Z México, integrado por jóvenes que se dicen apartidistas, aseguran que buscan marchar para expresar su descontento contra la corrupción y la violencia en México.

¿Habrá movilizaciones de Generación Z en otros estados?

Sí, los organizadores del movimiento Generación Z han convocado a movilizaciones a distintos puntos para protestas en estos estados:

Guadalajara

Morelia

"Movimiento del Sombrero"

Integrantes de movilización de “El Sombrero”. Foto: Reuters

El movimiento conocido como ‘La Sombreriza’ o "Movimiento del Sombrero" que fundó el alcalde asesinado de Uruapan Carlos Manzo, llegará a la CDMX este sábado 15 de noviembre de 2025, para exigir justicia y que se detenga la violencia en México.

¿Dónde y a qué hora se realizará la movilización del sombrero en la CDMX?

El “Movimiento del Sombrero” convoca el sábado 15 de noviembre de 2025, a realizará una marcha en la Ciudad de México que se realizará del Ángel de la Independencia al Centro Histórico.

Hora: 10:00 horas.

¿Marcha de la Generación Z y del movimiento del Sombrero se unirían?

Se tienen programadas dos movilizaciones en la CDMX el sábado 15 de noviembre de 2025: Marcha de la Generación Z y del movimiento del Sombrero, posiblemente se unan al dirigirse hacia el Centro Histórico capitalino.

Bloqueo de productores del campo

Bloqueo de agricultores. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional de Rescate del Campo anuncian nuevos bloqueos carreteros para el próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

¿Dónde serán los bloqueos de productores del campo el próximo 24 de noviembre?

Los agricultores adelantaron que bloquearán carreteras, y también tomarán las aduanas. Aseguran que su intención es solo detener los transportes de mercancías y no afectar el paso de vehículos particulares ni transportes de pasajeros.

¿Quiénes se sumarán al bloqueo de carreteras de productores del campo?

Frente Nacional de Rescate del Campo

Asociación Nacional de Transportistas

Movimiento Agrario Campesino

Estas son las exigencias de los productores del campo

Los manifestantes aseguran que sus peticiones no han sido escuchadas y le piden al gobierno federal atender la situación en el campo y la inseguridad en las carreteras.

La ANTAC y el Frente Nacional de Rescate del Campo, abarca al menos 25 entidades

Con información de N+

HVI