Marchas HOY 11 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 11 de noviembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 5 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
07:30 Horas. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica marchará de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, con destino a Palacio Nacional.
Concentraciones
Iztacalco
10:00 Horas. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México Sección 21 “Acción Social” se concentrarán en la estación Viaducto, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Llevarán a cabo una manifestación.
Benito Juárez y Cuauhtémoc
Durante el día. El Movimiento Rural “9 de Septiembre”, A.C. se reunirá en:
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Municipio Libre No. 377, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
- Secretaría de Economía en Pachuca No. 189, Col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
Para realizar diversas exigencias.
Rodadas ciclistas
Benito Juárez
21:30 Horas. Ciclistas realizarán una rodada con inicio y término en Parque Arboledas, en Pilares y Heriberto Frio No. 921, Col. Del Valle con ruta:
- Matías, Circuito Interior por diagonal Patriotismo, Blvd. Puente Aéreo, Río Churubusco, Av. Mixcoac, Av. Patriotismo y Pilares.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
