Cierre en Periférico Norte por 40 Días: ¿Cuáles Son las Alternativas Viales en CDMX y Edomex?
N+
El 7 de noviembre de 2025, iniciaron las obras de rehabilitación con concreto hidráulico en Periférico Norte, por lo que esto ha provocado severo caos en la zona
COMPARTE:
Una de las vías más importantes que conecta la Ciudad de México con el Estado de México es Periférico Norte, por el flujo vehicular que representa para los usuarios, el gobierno de Naucalpan en el Edomex, anunció trabajos de mejoramiento.
Desde el pasado viernes 7 de noviembre, iniciaron trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico, lo cual ha provocado severo caos en la zona.
Noticia relacionada: Maestros de la CNTE Anuncian Paro Nacional: Cuándo Inicia y Puntos Afectados por Manifestaciones
Por esto, el carril lateral de Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, durante aproximadamente kilometro y medio estará cerrado por un tiempo estimado de 40 días en ambos sentidos de la vialidad.
- Se prevé que la reparación quede lista para el próximo 16 de diciembre.
¿Cuáles Son las Alternativas Viales en CDMX y Edomex?
- Avenida López Portillo: vía que conecta la zona norte del Valle de México
- Boulevard Lomas Verdes: Alternativa hacia y desde Naucalpan
- Vía Gustavo Baz: Alternativa como salida a la CDMX
Autopistas
- Circuito Exterior Mexiquense
- Segundo Piso del Periférico
Historias recomendadas:
- El Sol Expulsa Dos Grandes Llamaradas y Advierten por Posible Tormenta Geomagnética en 2025
- Operativo Buen Fin 2025 CDMX: Habrá Sanciones por Estacionarse en Sitios Prohibidos