Cierre en Periférico Norte por 40 Días: ¿Cuáles Son las Alternativas Viales en CDMX y Edomex?

Una de las vías más importantes que conecta la Ciudad de México con el Estado de México es Periférico Norte, por el flujo vehicular que representa para los usuarios, el gobierno de Naucalpan en el Edomex, anunció trabajos de mejoramiento.

Desde el pasado viernes 7 de noviembre, iniciaron trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico, lo cual ha provocado severo caos en la zona.

Noticia relacionada: Maestros de la CNTE Anuncian Paro Nacional: Cuándo Inicia y Puntos Afectados por Manifestaciones

VIDEO: Obras en Periférico Norte Hoy: Así se Ve Desde el Aire la Afectación Vial este Lunes

Por esto, el carril lateral de Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, durante aproximadamente kilometro y medio estará cerrado por un tiempo estimado de 40 días en ambos sentidos de la vialidad.

Se prevé que la reparación quede lista para el próximo 16 de diciembre.

¿Cuáles Son las Alternativas Viales en CDMX y Edomex?

Avenida López Portillo: vía que conecta la zona norte del Valle de México

Boulevard Lomas Verdes: Alternativa hacia y desde Naucalpan

Vía Gustavo Baz: Alternativa como salida a la CDMX

Autopistas

Circuito Exterior Mexiquense

Segundo Piso del Periférico

Historias recomendadas: